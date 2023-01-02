Avustralya'da gövdesinde zehirli mantar olan gemi limana alınmadı

Gövdesinde zararlı mantar tespit edilen ve yaklaşık 800 yolcu taşıyan geminin, limana yanaşmasına izin verilmedi.

Avustralya’nın Adelaide kentinde, Yeni Zelanda’dan bir hafta önce yola çıkan Viking Orion isimli cruise gemisinin gövdesinde zararlı mantar tespit edildi.

İçerisinde yaklaşık 800 yolcu bulunan geminin, limana yaklaşmasına dahi izin verilmedi.

Demir atamayan gemi, yüzlerce yolcusu ile mahsur kaldı.

İHA’nın haberine göre; geminin daha önce de Yeni Zelanda’nın Christchurch ve Dunedin kentleri ile Avustralya’nın Hobart kentindeki limanlara yanaşmasına izin verilmediği belirtildi.

Yetkililerden biyolojik kirlilik temizlensin talebi

Avustralyalı yetkililer, geminin Avustralya sularına girmeden önce gövdesindeki biyolojik kirliliğin temizlenmesini talep etti.

Gemi şirketi tarafından, Avustralya sularının dışında demirleyen geminin temizlenmesi için profesyonel dalgıçlar görevlendirildiği ifade edildi.

Gemi kaptanı, özür mektubu yazdı

Gemi kaptanı Marko Snajdar, yaşananlardan dolayı yolculara bir özür mektubu yazdı.

Snajdar, geminin ülkeye dönmesinin ardından şirketin yolculara tazminat teklifinde bulunacağını söyledi.