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    Avustralya'da havalimanında ateş açan şahıs yakalandı

    Havalimanına gelen şahıs, silahı ile check-in bölgesinde ateş açtı. Havalimanı, yetkililer tarafından boşaltıldı.
    • 14.08.2022 - 13:01
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    Avustralya'da havalimanında ateş açan şahıs yakalandı

    Avustralya Başkent Bölgesi (ACT) polisine dayandırılan haberine göre; başkent Canberra'da bulunan havalimanına, yerel saatle 13.30'da bir şahıs, gidiş check-in bölgesinde ateş açtı.

    Terminal binasını hedef alan şahıs, yolculara veya personele yönelik herhangi bir girişimde bulunmadı.

    AA’nın haberine göre; havalimanında panik havası oluştu, çevredekiler korku ile sağa sola kaçıştı. Yetkililer, önlem amacıyla havalimanını boşalttı.

    Yerel basında yer alan fotoğraflarda, havalimanına dışarıdan bakıldığında, camlardaki kurşun izleri görülebiliyor.

    Can kaybı veya yaralı yok

    Emniyet yetkilileri yaptıkları açıklamada, saldırıda can kaybı veya yaralananın olmadığını ifade etti.

    Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını belirten yetkililer, silahın da ele geçirildiğini söyledi.

    Yetkililer, olaydan yalnızca bir kişinin sorumlu olduğunu düşündüklerini ve olay yerini gören kameraların inceleneceğini kaydetti.

    Avustralya'da havalimanında ateş açan şahıs yakalandı VİDEO

    Vatandaşlara, ‘havalimanına gelmeyin’ uyarısı

    Tehlikeli durumun ortadan kalktığına dikkati çeken yetkililer, vatandaşlara yine de havalimanına gelmemeleri uyarısında bulundu.


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