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    Avustralya'da hayvanat bahçesinden kaçan 5 aslan korkuttu

    Sergilendikleri alandan kaçan 5 aslan, korkuya sebep oldu. Kısa süreli acil durum ilan edilmesinin ardından 4 aslan muhafaza alanına geri dönerken, 1 aslanın sakinleştirildiği öğrenildi.
    • 02.11.2022 - 09:03
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    Avustralya'da hayvanat bahçesinden kaçan 5 aslan korkuttu

    Avustralya’nın Sydney kentindeki Taronga Hayvanat Bahçesi'nde 5 aslan, yerel saatle 06.30'da sergilendikleri alandan kaçtı.

    Aslanların sergi alanı dışında görülmesi ile 10 dakika sonra alarm sistemi bir bekçi tarafından aktif edildi.

    BBC’nin haberine göre; bölgedeki vatandaşlar, güvenli noktalara yönlendirildi.

    4 aslan geri döndü

    4 aslan, muhafaza edildiği alana geri dönerken 1 aslanın sakinleştirildiği öğrenildi. Hayvanat bahçesinin idarecisi Simon Duffy, olayın soruşturulacağını duyurdu.

    Kaçan 1 aslan öldürülmüştü

    2009 yılında, Sydney'in güneyindeki Mogo Hayvanat Bahçesi'nde muhafazasından kaçan bir dişi aslan, vurularak öldürülmüştü.

    Avustralya da hayvanat bahçesinden kaçan 5 aslan korkuttu #1


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