Avustralya'da hayvanat bahçesinden kaçan 5 aslan korkuttu

Sergilendikleri alandan kaçan 5 aslan, korkuya sebep oldu. Kısa süreli acil durum ilan edilmesinin ardından 4 aslan muhafaza alanına geri dönerken, 1 aslanın sakinleştirildiği öğrenildi.

Avustralya’nın Sydney kentindeki Taronga Hayvanat Bahçesi'nde 5 aslan, yerel saatle 06.30'da sergilendikleri alandan kaçtı.

Aslanların sergi alanı dışında görülmesi ile 10 dakika sonra alarm sistemi bir bekçi tarafından aktif edildi.

BBC’nin haberine göre; bölgedeki vatandaşlar, güvenli noktalara yönlendirildi.

4 aslan geri döndü

4 aslan, muhafaza edildiği alana geri dönerken 1 aslanın sakinleştirildiği öğrenildi. Hayvanat bahçesinin idarecisi Simon Duffy, olayın soruşturulacağını duyurdu.

Kaçan 1 aslan öldürülmüştü

2009 yılında, Sydney'in güneyindeki Mogo Hayvanat Bahçesi'nde muhafazasından kaçan bir dişi aslan, vurularak öldürülmüştü.