Avustralya'da hesabına yanlışlıkla 10,5 milyon dolar yatırılan kadın yargılanıyor Uzun bir süredir tutuklu bulunan Malezyalı Manivel, hesabına yatırılan parayı diğer hesaplarına aktardı. 8 milyon dolardan fazla bir miktar iade edilirken, yargı süreci devam ediyor.

AA

Avustralya'da bir kripto para şirketi, akıllara durgunluk veren bir olaya imza attı.

Thevamanogari Manivel adlı kişinin hesabına yanlışlıkla yaklaşık 10,5 milyon dolar yatırıldı.

Paranın bir kısmını harcayan Malezyalı Manivel, 209 gündür tutuklu yargılanıyor.

Manivel, "haksız elde edilen bir geliri sorumsuzca harcama"ya ilişkin suçlamaları kabul etti.

8 milyon dolardan fazla parayı iade etti

Şahıs, kripto para şirketiyle ile anlaşarak 8 milyon dolardan fazla parayı şirkete iade etti.

Mahkemenin, yanlışlıkla yatırılan parayı farklı banka hesaplarına aktararak Malezya'ya kaçmaya çalışan Manivel hakkındaki kararını eylülde vermesi bekleniyor.

Manivel, banka hesabından, 2021 yılında başkasına ait bir kripto hesabına 100 dolar yatırıldığını fark etmiş ve paranın iadesi için crypto.com şirketine başvurmuştu.

Parayı diğer hesaplarına aktardı

İade işlemini yapan firma çalışanının 100 dolar yerine, yanlışlıkla 10 milyon 474 bin dolar yatırdığını gören Manivel, parayı diğer banka hesaplarına aktarmış ve harcamaya başlamıştı.

6 ay sonra fark edildi

Şirket, söz konusu hatayı olaydan yaklaşık 6 ay sonra fark etmiş, paranın yatırıldığı bankayla iletişime geçerek Manivel'e ulaşmaya çalışmıştı.

Thevamanogari Manivel, ocakta Malezya'daki banka hesabına yaklaşık 2 milyon dolar transfer etmiş, birkaç hafta sonra ülkesine kaçmaya çalışırken polis tarafından Melbourne Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.