Avustralya’da iğrenç dava: 91 çocuğa karşı 1.623 cinsel istismarla suçlanıyor

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Günün iğrenç haberi Avustralya'dan geldi…
Avustralya Federal Polisi, çocuk bakımevinde görevli 45 yaşındaki bir erkeğin, 2022 yılında gözaltına alındığını duyurdu.
1.623 istismar suçu
Polis, zanlı hakkında 10 yaş altındaki 91 çocuğa karşı 136 cinsel saldırı suçu dahil 1.623 istismar suçlamasında bulunduklarını açıkladı.
Tecavüzleri kaydetti
Gerçekleştirdiği tüm cinsel istismarları kameraya ve akıllı telefonuna kaydeden şüphelinin, 21 Ağustos’ta hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.
Bu arada kaydedilen 87 Avustralyalı çocuğun kimliklerinin teşhis edildiğini de belirtildi.
4 binden fazla fotoğraf ve video...
AFP, Avustralya dışında cinsel istismar gerçekleştirilen 4 çocuk için yetkililerle temasa geçtiklerini ve soruşturma boyunca 4 binden fazla fotoğraf ve video tespit ettiklerini vurguladı.
İğrenç görüntüleri paylaştı
Saldırganın kaydettiği dijital görselleri, karanlık veya derin ağ olarak da bilinen ‘dark web’de paylaştığını ifade eden polis, olayın şimdiye kadar gördükleri en korkunç çocuk istismarı vakası olduğunun altını çizdi.
'Bu bir çocuk pornografisi'
Polis açıklamasında medyaya da hatırlatma yapıp ‘çocuk pornografisi’ yerine ‘çocuk istismarı materyali’ teriminin kullanılması gerektiği vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
Çocuk pornografisi ifadesinin kullanılması yanlıştır ve çocuk cinsel istismarcılarının yararınadır, çünkü mağdur açısından meşruiyet ve uyumluluğu ve dolayısıyla istismarcı açısından yasallığı gösterir. Korkunç bir şekilde tacize uğramak yerine 'kışkırtıcı' pozisyonlarda poz veren çocukların görüntülerini çağrıştırır. Her fotoğraf veya video, bir çocuğun istismara uğradığı gerçek bir durumu gösterir.