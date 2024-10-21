Avustralya'da İngiltere Kralı'na tepki

AA

İngiltere Kralı Charles, Avustralya'ya resmi bir ziyarette bulundu.

Ülkedeki haber kaynakları, Charles'ın ülkedeki temaslarının ikinci gününde, başkent Canberra'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve muhalefetteki Liberal Partinin lideri Peter Dutton tarafından karşılandığını yazdı.

Başbakan Albanese, parlamentodaki konuşmasında, "Burada, demokrasimizin kalbinde sizi ilk kez hükümdar olarak ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." diyerek Kral Charles'a ziyaretinden ötürü teşekkürlerini sundu.

"SOYKIRIMCISINIZ"

Kral Charles da Albanese'in ardından Avustralya Parlamentosuna hitap etti. Avustralya'daki öğrencilik yılları, ülkenin iklim değişikliğine karşı savunmasızlığı ve "First Nations (İlk Halklar)" yerli halkı hakkında konuştu.

Konuşmasını bitirmesinin ardından Kral Charles kürsüden ayrılırken, platforma doğru yaklaşan Aborjin Senatör Lidia Thorpe'un "Burası senin toprağın değil. Benim kralım değilsin. Bizim kralımız değilsin." tepkileriyle karşılaştı.

Thorpe, "Halkımıza karşı soykırım işlediniz. Bize topraklarımızı geri verin. Bizden çaldıklarınızı geri verin. Topraklarımızı yok ettiniz. Bu ülkede bir antlaşma istiyoruz. Siz bir soykırımcısınız." diye bağırdı.

İngiliz Kraliyeti'nin bu ülkeyi işgal ettiğini söyleyen Thorpe, "Kral Charles bu toprakların meşru hükümdarı değildir." dedi.

PARLEMENTODAN ÇIKARILDI

Senatör Thorpe, daha sonra güvenlik görevlileri tarafından parlamentodan çıkarıldı.

Avustralya'da 2017'de ülkenin dört bir yanından bir araya gelen yerli liderlerin oluşturduğu "Uluru Ulusal Anayasa Komisyonu"nun teklifiyle hazırlanan "Uluru Bildirisi"nde "söz hakkı, antlaşma ve hakikatin beyanı" talep edilmişti.

Ancak bu sürecin devamında düzenlenen "Mecliste Yerli Sesi" referandumunda Avustralya'nın tüm eyaletlerinde büyük çoğunluk yüzde 60,5 "hayır" oylarıyla, Torres Strait Islanders ve Aborjinlerden oluşan "Mecliste Yerli Sesi" heyetinin kurulmasını reddetmişti.