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    Avustralya’da ıspanak yiyen 47 kişi zehirlendi

    Bir süpermarketten taze alınan ıspanaktan 47 kişi zehirlendi. Sağlık yetkilileri 17 kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade ederek, ürünün toplatılacağını duyurdu.
    • 16.12.2022 - 14:46
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    Avustralya’da ıspanak yiyen 47 kişi zehirlendi

    Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde ıspanaktan 47 kişi zehirlendi.

    Yeni Güney Galler Sağlık Müdürlüğü, ıspanakların bir süper marketten satın alındığını, taze olduğunu zehirlenen 47 kişiden 17’sinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

    Ispanaklar toplatılıyor

    Ispanakların ulusal çapta toplatılacağını vurgulayan yetkililer, “Ürünler, hastalığa neden olabilecek güvenli olmayan bitki maddesiyle potansiyel kirlenmiştir.” denildi.

    Belirtileri

    Olayın soruşturulduğu, ürünü satın alanların “deliryum veya kafa karışıklığı, halüsinasyonlar, irileşmiş gözbebekleri, hızlı kalp atımı, yüz kızarıklığı, bulanık görüş, ağız ve cilt kuruluğu, ateş” belirtileri gösterdiğinin altı çizildi.

    Avustralya’da ıspanak yiyen 47 kişi zehirlendi #1

    “Yabani ot bulaştığı anlaşılıyor”

    DHA'nın haberine göre körpe ıspanağı üreten firma ise ıspanağın test edilmesi için laboratuvara gönderdiklerini belirterek “Victoria'daki bir çiftlikte yetiştirilen ve eyaletteki marketlere gönderilen bu ürünlere, tüketildikleri takdirde sağlıkla ilgili sonuçlara yol açabilecek bir yabani ot bulaştığı anlaşılıyor.” ifadelerini kullandı.

    Avustralya’da ıspanak yiyen 47 kişi zehirlendi #2


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