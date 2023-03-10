Avustralya'da kamyon yoldan çıktı! Önüne gelen her şeyi söktü Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kamyon sürücünün kontroldan çıktığı anları başka bir araç kamerası ile kayda alındı. Yoldan çıkan kamyon, çitlere çarparak bir otobüs durağını söktüğü anlar paniğe sebep oldu.

Güney Avustralya'nın Adelaide kentinde bir araç kamerasına yürekleri ağza getiren görüntüler kaydedildi. Yaşanan kaza paniğe sebep oldu. On sekiz tekerlekli kamyon yoldan çıkarak kaldırıma doğru sürüklendi. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada yola dönmeden önce bir tabela ve ardından bir telefon direğini söktü. Kamyon bir kavşaktan hızla geçerken, kırmızı ışıkta duran başka bir araca şans eseri çarpmadı. Ardından bir otobüs durağına çarparak ağaç ve çitlere çarptı. Sürücü bayıldı Yaşanan kazayı kaydeden araç kamerası sürücü Paul Brackley şöyle konuştu: Storyful'a kamyon nihayet durduktan sonra olay yerine ilk kendisinin geldiğini söyledi.



Sürücünün kabinden çıkmasına yardım ettim; Sanırım şoktaydı, ama tamam ve yüzünde biraz kan vardı; sadece bayıldığını söyledi. "Gaz borusuna çarptığını öğrendim" Brackley sözlerine şöyle devam etti: Kamyondan gerçekten korkunç bir ses geliyordu ve hatta patlayabileceğini veya tutuşabileceğini düşündüm; Daha sonra kamyonun bir gaz borusuna çarptığını öğrendim. Sadece sürücü zarar gördü Olayda sürücü dışında kimse zarar görmedi.