Avustralya'da kedilere sokağa çıkma yasağı

Avustralya'nın Melbourne kentinin doğusundaki bir bölged evcil kedilere sokağa çıkma yasağı getiriliyor.

Avustralya'nın Melbourne kentinin Knox bölgesinde 1 Ekim'den itibaren evcil kedilere sokağa çıkma yasağı getiriliyor.

Yerel yönetim bu yasakla beraber kedileri ve vahşi yaşamı korumayı amaçladığını bildirdi.

YASAĞI İHLAL EDEN KEDİ SAHİPLERİNE PARA CEZASI

Evinden ilk kez ayrılan kediler için sahiplerinin 91 dolar para cezasına çarptırılacağı ve sonraki sokağa çıkma yasağı ihlalleri için 545 dolar ceza kesileceği belirtildi.

''KONUT BAHÇESİNE ÇİTLER İNŞA EDİLMELİ''

Yerel yönetim, bölgede kayıtlı 7 bin evcil kedinin başıboş dolaşmaması gerektiğini ifade ederek konut bahçesinde gezinebileceğini ancak dışarı çıkmalarını engelleyecek çitler inşa edilmesi gerektiğini kaydetti.

ÇEVRECİLER MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Bazı çevreciler tarafından memnuniyetle karşılanan karar, "Kedilerini bahçede tutmaya çalıştıklarını ancak bazen komşularının bahçesine ya da sokağa kaçtığını" ifade eden bölge sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Knox Çevre Derneği Başkanı Richard Faragher, kedilerin; kuşları, küçük memelileri ve kertenkeleleri ortadan kaldırmasının problem yarattığını belirtti.

''BU HAYVANAT BAHÇESİNE KAPLAN KOYMAK GİBİ''

Bölgede yaşayan kedi sahibi Charlotte Jensen, "Ya bahçenin tamamını çitlerle kaplamak için büyük bir masraf yapacağım ya da bahçede küçük bir alanı kedi için çitle kaplayacağım. Bu onlar için adil bir yol değil, bu hayvanat bahçesine kaplan koymak gibi." ifadelerini kullandı.