Avustralya'da kendini fenomen olarak tanıtıp 286 kızı taciz etti 15 yaşında bir YouTuber gibi davranarak 286 genç kıza kamera önünde cinsel tacizde bulunan Muhammad Zain Ul Abideen Rasheed, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İHA

Avustralya’da yaşayan Muhammad Zain Ul Abideen Rasheed, YouTube fenomeni gibi davranarak yüzlerce genç kızı kandırdı.

Görüştüğü genç kızların gözünü şöhret ve para ile boyayan Rasheed, kızları kamera karşısında cinsel eylemlerde bulunmaları için zorladı.

REŞİT OLMAYAN KIZLARI TACİZ ETTİ

Birçoğu reşit olmayan genç kıza cinsel tacizde bulunan 29 yaşındaki Resheed, ifşa olmasının ardından gözaltına alındı.

Bugün mahkemeye çıkan Muhammad Zain Ul Abideen Rasheed, mahkemede taciz ile ilgili 119 suçlamayı kabul etti.

17 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Kurbanlarının üçte ikisinin 16 yaşın altında olan Rasheed, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rasheed, 2033 yılında şartlı tahliye için başvurabilecek.

MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLARI YAYMAKLA TEHDİT ETTİ

Pert Mahkemesi’nde görülen davaya göre, 29 yaşındaki Rasheed’in ABD, İngiltere, Japonya ve Fransa’nın da bulunduğu 20 ülkeden 286 kişiyi “sevdiklerine müstehcen mesajlar ve görüntüler göndermekle” tehdit ettiği belirtildi.

15 YAŞINDA GİBİ DAVRANARAK KANDIRDI

Rasheed‘in, 15 yaşında Amerikalı bir Youtube fenomeni gibi davranarak hedefleriyle sohbet ettiği aktarıldı.

Şantaja maruz kalan çocukların birçoğunun Rasheed'e intihara meyilli olduklarını söylediği, kurbanlardan birinin kendine zarar verdiğine dair Rasheed’e görüntüler gönderdiği bildirildi.

Yargıç, Rasheed'in çocukların “bariz sıkıntılarına” ve “aşırı korkularına” rağmen şantaja devam ettiğini söyledi.

"EN KORKUNÇ İSTİSMAR DAVALARINDAN BİRİ"

Avustralya Federal Polisi Komiser Yardımcısı David McLean mahkemede, “Bu adamın dünyanın dört bir yanındaki kurbanlarını ve onların yaşadıkları sıkıntı, aşağılanma ve korkuyu hiçe sayması, bu davayı Avustralya'da kovuşturulan en korkunç istismar davalarından biri haline getirmektedir. Bu tür çevrimiçi sömürü ve istismar yıkıcıdır ve yaşam boyu travmaya neden olur.” dedi.

14 YAŞINDAKİ KIZA TECAVÜZ ETTİ

Öte yandan Muhammad Zain Ul Abideen Rasheed, Perth parkında arabasında 14 yaşındaki bir çocuğa 2 kez cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle halihazırda 5 yıllık hapis cezasını çekiyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)