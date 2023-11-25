Avustralya'da kömür sevkiyatı kanolarla engellendi İklim aktivistleri, hükümeti iklim değişikliğine karşı yeterli önlemi almamakla suçladı. Newcastle Limanı'na giden yolu kapatan protestocular, kömür sevkiyatını önledi.

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AA & Ensonhaber

Avustralya'da kömür ihracatına engel olundu.

Ülkenin iklim değişikliğiyle mücadeledeki tavrına tepki gösteren akvisitler, dünyanın en büyük kömür limanı Newcastle'a giden yolu kapattı.

Aktivistler, kanolarıyla yolu kapatarak kömür sevkiyatının önüne geçti.

Kanolarıyla suya açıldılar

ABC News'un haberine göre, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinden yüzlerce protestocu, Newcastle Limanı'na giden nakliye kanalını kapatmak için kanolarıyla suya açıldı.

İklim aktivisti grubu Rising Tide'ın düzenlediği etkinlikte ülkenin kömür ihracatını ve iklim değişikliğine yönelik eylem eksikliğini protesto eden göstericiler, kanolarıyla kömür sevkiyatını engelledi.

30 saat devam edecek

Rising Tide, sevkiyatı engelleme eylemlerinin 30 saat süreceğini açıkladı.

Göstericiler, federal hükümeti tüm yeni fosil yakıt projelerini durdurmaya ve iklim değişikliğini gözden geçirmeye çağırdı.

"Anlamsız vurgunculuğu derhal durdurun"

Kanosuyla protestoya katılanlardan Valerie Thompson, şöyle dedi:

Fosil yakıt şirketlerinin iklim krizi gerçekten yaşandığında bize yardım etmek için sahada olmayacağını biliyoruz.



Hükümeti, iklimimiz ve geleceğimiz pahasına yaptıkları anlamsız vurgunculuğu derhal durdurmaya çağırıyoruz.

Yeni kömür ve petrol sahaları açılmasına karşı çıktılar

Başka bir açıklamada da yeni kömür ve petrol madenleri açılmasına son verilmesi istendi.

Açıklamada, "Bu insanlar kahraman. Yangınlarla, sellerle ve kuraklıkla ilgili korkulara karşı mücadele veriyorlar." denildi.