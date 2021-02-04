Avustralya'da kontrol altına alınamayan yangın 81 evi küle çevirdi

Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth'in kuzeydoğusunda çıkan yangın, dört gün geçmesine rağmen kontrol altına alınamadı. Yangın, 81 evi kullanılamaz hale getirdi.

Avustralya'nın Batı eyaletinin başkenti Perth'in kuzeydoğusu, 4 gündür orman yangınları ile mücadele ediyor.

Yangın bölgesinde kullanılamaz hale gelen evlerin sayısı 81'e yükseldi. Binlerce hektar alan kül oldu.

YANGIN 1 HAFTADAN FAZLA SÜREBİLİR

Batı Avustralya İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Departmanı Müfettişi Peter Sutton, 500 kadar itfaiyecinin yangınları kontrol etmeye çalıştığını, arazi ve kötü hava şartları dikkate alındığında yangının bir hafta veya daha fazla sürebileceğini söyledi.

10 BİNDEN HEKTARDAN FAZLASI KÜLE DÖNDÜ

Sutton, 10 bin hektardan fazla alanı küle çeviren yangınlarda kullanılamaz hale gelen ev sayısının 81’e çıktığını bildirdi.

WA eyaletinin Başbakanı Mark McGowan da Perth'te düzenlediği basın toplantısında, başkentin çevresinde 4 gündür etkili olan yangınların tehlike oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

Perk, "Bu orman yangınlarının neden olduğu yıkım çok büyük. Hepimiz evlerini kaybedenleri düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

EVLERİ ZARAR GÖRENLERE MADDİ DESTEK

Yeni Güney Galler eyaletinden gelen yangın söndürme uçaklarının da yardımıyla dün gece bazı evlerin kurtarılmasının iyi haber olduğunu, itfaiyecilerin değişken hava koşullarına karşı yangınla mücadeleye bugün de devam edeceğini söyleyen McGowan, yangında evleri yıkılanlara dörder bin, evleri hasar görenlere de ikişer bin dolarlık acil fon sağlayacağını duyurdu.

EVLERE ELEKTRİK VERİLEMEDİ

Hava koşullarının hafta sonuna kadar iyileşmesinin beklenmediği bölgede yangıların elektrik hatlarına zarar vermesinden dolayı bölgede 1300’den fazla eve elektrik verilemiyor.