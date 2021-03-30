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    Avustralya’da kontrolden çıkan jet ski iskeleye çarptı

    Korku dolu anlar kameraya yansırken, kazada şans eseri faciadan dönüldü.
    • DHA
    • 30.03.2021 - 16:24
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 16:31
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    Avustralya’da kontrolden çıkan jet ski iskeleye çarptı

    Avustralya’nın Tasmanya eyaletindeki New Norfolk bölgesinde kontrolden çıkan jet ski korku yarattı.

    Jet skinin sürücüsünün, yeleğine acil kapatma anahtarını bağlamaması nedeniyle gaz kolunun sıkışması sonucu kendini suya attığı ifade edildi.

    Sürücünün suya atlamasının ardından kontrolden çıkan jet ski, bir kadının bulunduğu iskeleye çarptı.

    ŞANS ESERİ FACİADAN DÖNÜLDÜ

    Güvenlik kamerasına yansıyan olayda iskelede bulunan kadının koşarak, saniyeler içerisinde ölümden döndüğü anlar görüldü.

    Kazadan yaklaşık bir saat önce iskelenin yakınlarında onlarca çocuğun yüzdüğü ifade edilirken, kazada şans eseri faciadan dönüldü.

    Avustralya’da kontrolden çıkan jet ski dehşet saçtı İZLE

    Avustralya’da kontrolden çıkan jet ski iskeleye çarptı #1

    Avustralya’da kontrolden çıkan jet ski iskeleye çarptı #2

    Avustralya’da kontrolden çıkan jet ski iskeleye çarptı #3

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