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- Avustralya’da kontrolden çıkan jet ski iskeleye çarptı
Avustralya’da kontrolden çıkan jet ski iskeleye çarptı
Korku dolu anlar kameraya yansırken, kazada şans eseri faciadan dönüldü.
- DHA
- 30.03.2021 - 16:24
- Güncelleme : 30.03.2021 - 16:31
Avustralya’nın Tasmanya eyaletindeki New Norfolk bölgesinde kontrolden çıkan jet ski korku yarattı.
Jet skinin sürücüsünün, yeleğine acil kapatma anahtarını bağlamaması nedeniyle gaz kolunun sıkışması sonucu kendini suya attığı ifade edildi.
Sürücünün suya atlamasının ardından kontrolden çıkan jet ski, bir kadının bulunduğu iskeleye çarptı.
ŞANS ESERİ FACİADAN DÖNÜLDÜ
Güvenlik kamerasına yansıyan olayda iskelede bulunan kadının koşarak, saniyeler içerisinde ölümden döndüğü anlar görüldü.
Kazadan yaklaşık bir saat önce iskelenin yakınlarında onlarca çocuğun yüzdüğü ifade edilirken, kazada şans eseri faciadan dönüldü.
Avustralya’da kontrolden çıkan jet ski dehşet saçtı İZLE