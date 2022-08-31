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Avustralya'da kripto şirketi, yanlış hesaba 10,5 milyon dolar gönderdi

Avustralya'da kripto şirketi, yanlış hesaba 10,5 milyon dolar gönderdi

Bir kripto para platformu, 100 dolarlık bir geri ödeme işlemini gerçekleştirirken bir kadına, yanlışlıkla 10,5 milyon dolar transfer ettiğini 7 ay sonra fark etti.