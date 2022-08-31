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    Avustralya'da kripto şirketi, yanlış hesaba 10,5 milyon dolar gönderdi

    Bir kripto para platformu, 100 dolarlık bir geri ödeme işlemini gerçekleştirirken bir kadına, yanlışlıkla 10,5 milyon dolar transfer ettiğini 7 ay sonra fark etti.
    • 31.08.2022 - 13:24
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 13:39
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    Avustralya'da kripto şirketi, yanlış hesaba 10,5 milyon dolar gönderdi

    Avustralya'da işlem yapan bir kripto şirketinin yaptığı hata, görenleri şaşırttı.

    Kripto para platformu, 100 dolarlık bir geri ödeme işlemini yapan Avustralyalı bir kadının hesabına, yanlışlıkla 10,5 milyon dolar ödeme yaptı.

    7 ay sonra fark edildi

    Yaşanan bu olay 2021 Mayıs'ta gerçekleşirken yapılan işlem, 2021 Aralık'ta fark edildi.

    Bunun üzerine şirket, konuyu Victoria Yüksek Mahkemesi'ne taşıdı.

    Avustralya da kripto şirketi, yanlış hesaba 10,5 milyon dolar gönderdi #1

    Kadın paranın bir kısmını harcamış

    Platform, mahkemeye başvururuken yüksek mahkeme, kadının banka hesabının dondurulmasına karar verdi.

    Öte yandan kadının ise paranın 10,1 milyon dolarlık kısmını ortak bir hesaba aktardığı, 1,35 milyon dolara bir ev aldığı ve bu evi Malezya'daki kardeşine devrettiği bilgisine ulaşıldı.

    Süreç sürüyor

    The Guardian'ın haberine göre; paranın iadesine ilişkin süreç devam ediyor.

    Avustralya da kripto şirketi, yanlış hesaba 10,5 milyon dolar gönderdi #2

    Avustralya da kripto şirketi, yanlış hesaba 10,5 milyon dolar gönderdi #3


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