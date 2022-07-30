Avustralya’da kurtarılan kaplumbağanın midesinden sadece plastik çıktı

Sahilde kurtarılan kaplumbağanın midesinin sadece plastik ile dolu olduğu açıklandı. Kaplumbağayı tedavi eden veterinerler, hayvanın yediği plastiklerin vücuttan atılmasının 6 gün sürdüğünü vurguladı.

Avustralya’nın Sidney kentinde sahilden bulunup kurtarılan küçük kaplumbağanın midesinin çıkanlar, görenleri şaşırttı.

Hayvanat bahçesinde tedavi altına alınan yeşil deniz kaplumbağasının sahilde bir kaya havuzunda sırtüstü yatarken bulunduğu ve Taronga Hayvanat Bahçesi veterinerleri tarafından tedavi edildiği belirtildi.

Açıklamada küçük hayvanın midesinde çok fazla plastik olduğu, bunların vücuttan atılmasının 6 gün sürdüğü ifade edildi.

Yeni doğanlar sadece bunları tüketiyor

Küçük kaplumbağanın plastik dışında hiçbir şey yemediğine dikkat çeken yetkililer, plastiklerin sahillerde çok fazla yoğun olduğunu ve yeni doğan hayvanların sadece bunları tükettiğine dikkat çekti.

En yaygın deniz çöpleri plastikler

Sivil toplum kuruluşları, doğaya atılan plastiklerin artık mikro düzeyde insanların vücutlarında bulunduğuna dikkat çekerek plastiğin okyanuslarda, denizlerde ve büyük göllerde bulunan en yaygın deniz çöpü türü olduğunu vurguladı.

Yüzey sularında trilyonlarca mikroplastik parçacık olduğu tahmin ediliyor

Maliyet açısından en ucuz madde olan plastikler poşet, ambalaj ve şişe olarak kullanıldığı belirtilerek mikro düzeyde insan vücuduna girebildiği ifade edildi.

DHA'nın haberine göre; 2015 yılında oşinograflar, dünya çapında yüzey sularında yüzen 15 trilyon ile 51 trilyon arasında mikroplastik parçacık olduğunu tahmin etti.