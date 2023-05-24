Avustralya’da makinenin içine gizlenmiş 300 kilodan fazla uyuşturucu bulundu Gemiyle Yeni Güney Galler'e ulaşan çelik bir hidrolik presin içine saklanan 300 kilodan fazla uyuşturucuya, Avustralya Sınır Polisi el koydu. Uyuşturucunun piyasa değerinin 273 milyon Avustralya doları olduğu öğrenildi.

DHA

Avustralya Sınır Polisi, büyük bir hidrolik pres makinesinin içine gizlenmiş 300 kilodan fazla metamfetamin ele geçirdiğini duyurdu.

Uyuşturucu madde olarak kullanılan metamfetaminin satış değerinin, 273 milyon Avustralya doları olduğu belirtildi.

Çelik bir hidrolik presin içine saklandılar

AFP’den yapılan açıklamada, “Meksika'dan gelen bir sevkiyatta özenle gizlenmiş 300 kilogramdan fazla metamfetamin ithalatının ardındaki uluslararası suç örgütünü tespit etmek için istihbarat aramaktadır. Uyuşturucular, 18 Nisan 2023'te gemiyle Yeni Güney Galler'e ulaşan çelik bir hidrolik presin içine saklanmıştı.” denildi.

Detaylı incelendi: Köklü bir suç örgütü yaptı

AFP yetkilileri, çelikten yapılmış pres makinesini ilk incelediklerinde çeliğin yoğunluğu sebebiyle net sonuçlar alamadıklarını, daha fazla inceleme yaptıklarında makinenin merkezine gizlenmiş uyuşturucu maddeyi tespit ettiklerini ifade etti.

AFP bu büyüklükte ve karmaşık bir gizleme yönteminin ancak köklü bir organize suç örgütü tarafından yapılabileceğini aktardı.

Avustralya'da her gün ortalama 33 kişi, uyuşturucu yüzünden hastanelik oluyor.