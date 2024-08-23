Avustralya'da mide bulandıran olay: Canlı balıkla cinsel ilişkiye girdi Avustralya'da bir teknede canlı balıkla cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla suçlanan Catherine Lee Jun mahkemeye çıkarıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Avustralya'da pes dedirten bir olay yaşandı.

58 yaşındaki Catherine Lee June, bir teknede canlı balıkla cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla mahkemeye çıkarıldı.

BALIKLA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ

Lee June, çıkarıldığı Hobart Sulh Ceza Mahkemesi'nden herhangi bir itiraz olmaksızın duruşmanın ertelenmesini talep etti.

HAYVANLARLA VİDEOLARI BULUNDU

Polis, June'un hayvanlarla cinsel ilişkiye girdiği videolarının bulunduğunu ve bu nedenle yargılandığını ifade etti.

Daily Mail'in aktardığına göre soruşturmanın devam ettiği belirtildi.