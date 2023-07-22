Avustralya'da öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmen serbest kaldı Monique Ooms isimli öğretmenle 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ortalığı karıştırdı. Ooms, akıl sağlığının yerinde olmadığı raporuyla ceza almadı.

ensonhaber.com

Avustralya'nın Victoria eyaletinde yaşanan bir olay dünya basınının gündemine oturdu.

Latrobe Valley bölgesinde öğretmenlik yapan Monique Ooms isimli bir kadının, 16 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Öğrencisiyle arabasında defalarca kez ilişkiye girdi

Öğrencisiyle arabasında defalarca kez cinsel ilişkiye girdiklerini kabul eden Ooms, 10 yıl hapis istemiyle yargılandı.

Ancak Ooms’a akıl sağlığının yerine olmadığına yönelik raporun gelmesinden sonra ceza verilmedi.

Akıl sağlığının yerinde olmadığı belirlendi: Hamile çıktı

Daily Mail'de yer alan habere göre, Ooms’un hüküm öncesi savunma duruşmasında kısır olduğunu iddia etmesine rağmen aslında hamile olduğu ortaya çıktı.

Bebeğin babasına yönelik olarak resmi bir açıklama yapılmadı.