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    Avustralya'da, parlamento personelinin üçte 2'si tacize maruz kaldı

    İş yeri kültürüne ilişkin yayınlanan raporla, Tazmanya parlamentosunda çalışan parlamento personelinin üçte ikisinin cinsel taciz, zorbalık veya ayrımcılığa maruz kaldığı belirtildi.
    • 29.08.2022 - 15:21
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    Avustralya'da, parlamento personelinin üçte 2'si tacize maruz kaldı

    Avustralya’da Tazmanya eyaletinde, iş yeri kültürüne ilişkin yayınlanan raporda, eyalet parlamentosunda çalışan personelin üçte ikisinin cinsel taciz, zorbalık ve ayrımcılığa maruz kaldıklarını ortaya koydu.

    Ayrımcılıkla Mücadele Yetkilisi Sarah Bolt, söz konusu raporun içeriğini rahatsız edici olarak nitelendirdi.

    Zorbalık oranı yüzde 40

    AA’nın haberine göre; rapor için yapılan bir ankette görüşülen 318 kişiden yüzde 15'i cinsel tacize uğradığını, yüzde 40'ı zorbalıktan şikayet ettiğini ve yüzde 24'ü ayrımcılığa maruz kaldığını söyledi.

    Kadınlar, evlerine kadar takip edildi

    Kadınların cinsel taleplerle veya baskıyla karşı karşıya kaldıkları, uzaktan çalışma sürecinde evlerine kadar takip edildikleri anlatıldı.

    Rapora göre, personel ayrıca sosyal medyada ve telefon görüşmelerinde müstehcen yorumlar almaktan, cinsel hareketlerden ve vücudun bazı bölümlerinin teşhir edilmesinden şikayet etti.

    Personel, iş kaybetme korkusu ile şikayette bulunmadı

    Zayıf denetimden şikayet eden personel, işlerini kaybetme korkusu nedeniyle şikayette bulunmaktan kaçındıklarını ifade etti.

    Eyalet Başbakanı Jeremy Rockliff, raporu bir "yüzleşme" olarak nitelendirdi ve sorunun öncelikli olarak ele alınması gerektiğini söyledi. Rockliff, tavsiyelere göre hareket etmek için ortak bir meclis komitesi kurmanın en iyi yol olduğuna inandığını kaydetti.


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