Avustralya'da protesto amaçlı burka giyen Senatör, ceza aldı

Avustralya'da aşırı sağcı, Müslüman ve göçmen karşıtı Tek Ulus (One Nation) partisi lideri Senatör Pauline Hanson, yaptığı tavırla ceza aldı.

Avustralya basınındaki haberlere göre, Senatör Hanson, Avustralya'da burka ve yüzün tamamını kapatan kıyafetlerin yasaklanması için yasa tasarısı sunma izni verilmemesinin ardından "tepki göstermek amacıyla" burka giydi.

OTURUM ASKIYA ALINDI

Bunun üzerine oturumdan uzaklaştırılan Hanson'ın salonu terk etmeyi reddetmesinin ardından Senato Başkanı Sue Lines, oturumu yaklaşık 2 saat askıya aldı.

Avustralya'da hükümetin Müslüman karşıtlığıyla mücadele konusunda görevlendirdiği özel temsilci Aftab Malik, yaptığı açıklamada, Müslüman karşıtı söylemleriyle bilinen Hanson'ın burka giymesine tepki gösterdi.

Malik, burkanın yasaklanması gibi adımların ülkede baş örtüsü takan Müslüman kadınlara yönelik güvenlik risklerini artırabileceğine dikkati çekti.

"ÇOK CAN SIKICI"

Avustralya'da Müslüman karşıtlığının rekor seviyede olduğunu ve özellikle Müslüman kadınların zorluklarla karşılaştığını vurgulayan Malik, "Avustralyalı Müslüman kadınların giyim tercihlerinin ulusal güvenlik endişeleriyle bağdaştırıldığını görmek çok can sıkıcı." dedi.

"PARTİSİ IRKÇI"

Avustralya Dışişleri Bakanı ve İşçi Partisi Senatörü Penny Wong, yaptığı açıklamada, Senatoya saygı duyulması gerektiğini, Hanson'ın tavrının parlamento ve siyasetçilere "layık olmadığını" belirtti.

Pakistan asıllı Müslüman Senatör Mehreen Faruqi de yaptığı açıklamada, Hanson'ın 2017’de de Senato'da burka giydiğini hatırlatarak, "Tek Ulus partisi ırkçı, Müslüman karşıtı politikalarını yeniden yokladı ve bir kez daha burka yasağına odaklandı. Hükümetin, bir kadının ne giyip giymeyeceğini düzenlemesine ilişkin fikir hiçbir zaman tartışmaya açık olmamalı. Parlamento bunu direkt reddetmeli." ifadelerini kullandı.

"İNANCA VE MÜSLÜMANLARA SAYGISIZLIK"

Avustralya'nın ilk başörtülü senatörü Fatima Payman da Hanson'ın "inanca ve Avustralya'daki Müslümanlara saygısızlık yaptığını" kaydetti.

Senatör Hanson, 2017'de de kamuya açık alanlarda burka giyilmesinin yasaklanması için Senatoya önerge vermiş, bunu gündeme getirmek için Senatodaki oturumda burka giymişti.