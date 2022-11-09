Avustralya'da ressam Andy Warhol'un tablosu hedef alındı

Çevre aktivistleri, Amerikalı ressam Andy Warhol'un “Campbell’s Soup Cans” adlı eserini hedef alarak mavi kalemle boyadı.

Çevre ve iklim aktivistleri, dikkat çekmek için farklı bölgelerde ünlü ressamların eserlerine saldırmaya devam ediyor.

Aktivistler, bu sefer Avustralya'nın başkenti Canberra’da hükümetin, fosil yakıt sübvansiyonlarını durdurmasını istedi.

Avustralya'da "Stop Fossil Fuel Subsidies (Fosil Yakıt Sübvansiyonlarını Durdurun)" adlı çevreci grup, pop art akımının en önemli temsilcilerinden bir tabloyu hedef aldı.

Tablo maviye boyandı

Amerikalı ressam Andy Warhol'un "Campbell’s Soup Cans" adlı birden fazla tuvalden oluşan eseri, aktivistler tarafından maviye boyandı.

İki aktivist, başkent Canberra'daki Ulusal Galeri’de bulunan ve piyasaya sürülen çorba konserveleri çeşitlerinin resmedildiği tuvallerin alt sırası hedef alındı.

Avustralya’da ünlü ressam Warhol'un eseri çevrecilerin hedefi oldu VİDEO

"Çılgına dönen tüketim kültürünü.."

Hükümetin petrol, gaz ve kömür endüstrilerine verdiği desteği sona erdirmesini isteyen aktivistlerden Bonnie Cassen, Warhol'un söz konusu sanat eserinde "çılgına dönen tüketim kültürünü" betimlediğini savundu.

"Fosil yakıt şirketleri rekor kârlar sağlıyor"

Cassen, "Şimdi kapitalizm delirmiş durumda. Aileler çocukları için ilaç ve yiyecek arasında seçim yapmak zorunda kalırken, fosil yakıt şirketleri rekor kârlar sağlıyor. Yine de hükümetimiz fosil yakıt endüstrisine dakikada 22 bin dolar sübvansiyon veriyor." ifadelerini kullandı.

"Olayı araştırıyoruz"

Galeri yönetiminden yapılan açıklamada ise, "Burada ve yurt dışında yaşanan benzer olayların ardından Avustralya Ulusal Galerisi'nde bir protesto gerçekleşti. Avustralya Federal Polisi ile iş birliği içinde olayı araştırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Adli bir süreç başlamadı

İHA'nın haberine göre, eserlerin cam çerçevelerin altında olduğu ve zarar görmediği belirtilirken, aktivistlere müdahale edildiği, olayla ilgili gözaltı veya tutuklama işlemi yapılmadığı kaydedildi.