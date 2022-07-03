Sidney'de etkili olan sağanak nedeniyle, binler kişiye evlerini boşaltma talimatı verildi.

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinin başkenti Sidney’de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak, özellikle kentin batı kıyısını etki altına aldı. Barajlar ve nehirler taştı.

Seyahat uyarısı yapıldı

İHA’nın haberine göre; Sidney'in güneybatısındaki binlerce kişi içinse tahliye emri verildi.

Yeni Güney Galler eyaleti Acil Durumlar Bakanı Steph Coke, “Eğer 2021’de güvende kaldıysanız merak etmeyin bu akşam da güvende olacaksınız. Bu ani gelişen bir durum. Daha önce sel felaketi yaşamamış bölgelerin de durumdan etkilendiğini görebiliyoruz” dedi.

Seyahat etmeyi düşünen kişilere günün erken saatlerinde uyarılarda bulunan Coke, “Bu, hayatı tehdit eden bir acil durum.” açıklamasında bulundu.

Avustralya'da sel nedeniyle binlerce kişiye tahliye emri verildi VİDEO



“Barajların kapasitesi dolu ve taşıyorlar”

Avustralya Meteoroloji Bürosu’ndan yapılan açıklamada ise, birçok bölgeye 200 ila 350 milimetre yağış düştüğü aktarılırken, sel ve toprak kaymasına karşı uyarılarda bulunuldu. Yeni Güney Galler eyaleti Acil Durum Servisi Komiseri Carlene York ise, “Bu gece durum ciddi anlamda daha da kötüleşebilir. Barajların kapasitesi dolu ve taşıyorlar. Nehirler ise çok hızlı ve tehlikeli şekilde akıyor. Yağışların olduğu yerlerde, ani sel felaketi riski bulunuyor.” dedi.

Direk üstünde kurtarılmayı bekledi

Son 24 saatte yaklaşık 2 bin yardım çağrısı alan kurtarma ekipleri, 29 kişiyi sel sularına kapılmaktan kurtardı. Ekiplerin kendisi bulmasını bekleyen bir kadın ise, yaklaşık 1 saat boyunca direğin üzerinde kurtarılmayı bekledi. Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Yeni Güney Galler eyaletine 100 asker ve 2 helikopter gönderildiğini bildirdi. Avustralya'nın Queensland ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde Mart ayında yaşanan sel felaketinde 12 kişi hayatını kaybetmişti.