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    Avustralya’da seller, 500 bin kişiyi etkiledi

    Yeni Güney Galler eyaleti ve eyaletin başkenti Sidney'de yoğun yağışın neden olduğu sellerde 14 kişi hayatını kaybederken, 500 bin kişinin etkilendiği açıklandı.
    • AA
    • 03.03.2022 - 07:51
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    Avustralya’da seller, 500 bin kişiyi etkiledi

    NSW Başbakanı Dominic Perrottet, Sidney’de düzenlediği basın toplantısında, eyalet genelinde 500 bin kişiye, bugün beklenen yoğun yağışlar nedeniyle evlerini terk etmeleri talimatı verildiğini bildirdi.

    Durumun düzelmeden önce daha da kötüleşeceğini açıklayan Başbakan Perrottet, "Bugün birçok insan, eyaletimizin çoğunun su altında olduğunu görerek uyandı." ifadelerini kullandı.

    Bazı bölgelerde su seviyelerinin geçen yılki yıkıcı sellerden daha yüksek olacağını belirten Perrottet, "Özellikle Hawkesbury bölgesinde sellerin geçen yıldan daha kötü olmasını bekliyoruz ve gün boyunca Newcastle ve Hunter bölgelerinde daha fazla sağanak yağmur ve sel olacağını gözlemliyoruz." dedi.

    Avustralya’da seller, 500 bin kişiyi etkiledi #1

    SELLERDE 14 KİŞİ CAN VERDİ

    NSW ve Queensland eyaletlerinde hafta sonundan bu yana etkili olan sellerde toplam 14 kişi hayatını kaybetti.

    Yüzbinlerce kişiyi etkileyen sellerde kayıp oldukları bildirilen 5 kişiyi arama çalışmaları sürerken daha fazla can kaybı yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

    Avustralya’da seller, 500 bin kişiyi etkiledi #2

    Yoğun yağışların şiddetli rüzgarla birlikte süreceğini açıklayan Avustralya Meteoroloji Bürosu, kötü hava şartlarının çok tehlikeli ve yaşamı tehdit eden boyutlarda etkili olacağını duyurdu.

    Nehir ve derelerin halihazırda kapasitenin üzerinde dolu olmasından dolayı yeni yağışların daha fazla su baskınlarına neden olmasından endişe ediliyor.

    Avustralya’da seller, 500 bin kişiyi etkiledi #3

    ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANIYOR

    Yaklaşık bir haftadan bu yana yoğun yağışların yaşandığı bölgelerde taşan nehirlerden yayılan sel sularının, oto yolları, caddeleri ve tren hatlarını basmasından dolayı ulaşımda önemli aksamalar yaşanıyor.

    Avustralya’da seller, 500 bin kişiyi etkiledi #4

    Çok sayıda okulun kapalı tutulduğu bölgede, köprülerde, yüksek arazilerde, evlerin çatılarında ve balkonlarında mahsur kalan Avustralyalıları kurtarmak için acil servis ekipleri helikopterlerin yanı sıra tekne ve botlarla çalışmalarını sürdürüyor.

    Avustralya’da seller, 500 bin kişiyi etkiledi #5

    Avustralya’da seller, 500 bin kişiyi etkiledi #6


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