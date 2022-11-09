Petrol
95.12
-0.25%
Euro
18.741
0.42%
Dolar
18.5989
0.41%
Altın
1.021
0.14%
Borsa
4360
0.00%
Bitcoin
351.751
-6.10%
BTXN Coin
8.83
-13.17%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Avustralya'da sevgilisiyle tuvalette ilişkiye giren genç, görevliyi dövdü

    Gece kulübünün tuvaletinde kız arkadaşı ile ilişkiye girdiği öne sürülen genç, kendisini uyaran görevliye saldırdı. Saldırgan, para cezasına çarptırıldı.
    • 09.11.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 09:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avustralya'da sevgilisiyle tuvalette ilişkiye giren genç, görevliyi dövdü

    Avustralya'nın Burleigh bölgesindeki gece kulübünde, dehşet dolu anlar yaşandı.

    Eski askeri personel olduğu öğrenilen Billy Dean Fallon, gittiği eğlence mekanında sevgilisi ile aynı tuvalete girdi.

    Burada cinsel ilişkiye girdikleri iddia edilen çifte müdahale, görevliden geldi.

    Görevliyi tekme tokat dövdü

    İkilinin dışarıya çıkması için kapıyı yumruklayan görevli, Fallon'un saldırısına uğradı.

    Tuvaletten çıkıp görevliye saldıran Billy temizlik görevlisinin burnunu kırdı. Burnu kırılan temizlik görevlisi, saldırı sonrası Billy Dean'den şikayetçi oldu.

    Billy'nin avukatı, mahkemede müvekkilinin kız arkadaşı ile ilişkiye girdiği sırada temizlik görevlisinin üç dakika boyunca durmadan kapıyı çaldığını ve bunun üzerine müvekkilinin sinirlenip kendisine saldırdığını söyledi.

    Avustralya'da sevgilisiyle tuvalette ilişkiye giren genç, görevliyi dövdü ViDEO

    Avustralya da sevgilisiyle tuvalette ilişkiye giren genç, görevliyi dövdü #1

    Para cezasına çarptırıldı

    Billy, çarptırıldığı 12 ay hapis cezasından tahliye edilirken, burnunu kırdığı temizlik görevlisine 1500 dolar ödeyecek.

    Avustralya da sevgilisiyle tuvalette ilişkiye giren genç, görevliyi dövdü #2


    Samsung Galaxy S21, S20 ve Note 20 için Android 13 yayınlandı
    Teknoloji

    Samsung Galaxy S21, S20 ve Note 20 için Android 13 yayınlandı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Sivas’ta 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü tutuklandı
    3. Sayfa

    Sivas’ta 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü tutuklandı

    Görüş Bildir