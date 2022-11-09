Gece kulübünün tuvaletinde kız arkadaşı ile ilişkiye girdiği öne sürülen genç, kendisini uyaran görevliye saldırdı. Saldırgan, para cezasına çarptırıldı.

Avustralya'nın Burleigh bölgesindeki gece kulübünde, dehşet dolu anlar yaşandı.

Eski askeri personel olduğu öğrenilen Billy Dean Fallon, gittiği eğlence mekanında sevgilisi ile aynı tuvalete girdi.

Burada cinsel ilişkiye girdikleri iddia edilen çifte müdahale, görevliden geldi.

Görevliyi tekme tokat dövdü

İkilinin dışarıya çıkması için kapıyı yumruklayan görevli, Fallon'un saldırısına uğradı.

Tuvaletten çıkıp görevliye saldıran Billy temizlik görevlisinin burnunu kırdı. Burnu kırılan temizlik görevlisi, saldırı sonrası Billy Dean'den şikayetçi oldu.

Billy'nin avukatı, mahkemede müvekkilinin kız arkadaşı ile ilişkiye girdiği sırada temizlik görevlisinin üç dakika boyunca durmadan kapıyı çaldığını ve bunun üzerine müvekkilinin sinirlenip kendisine saldırdığını söyledi.

Avustralya'da sevgilisiyle tuvalette ilişkiye giren genç, görevliyi dövdü ViDEO

Para cezasına çarptırıldı

Billy, çarptırıldığı 12 ay hapis cezasından tahliye edilirken, burnunu kırdığı temizlik görevlisine 1500 dolar ödeyecek.