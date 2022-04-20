İçinde 12 kişi bulunan sıcak hava balonu, caddedeki evlerin arasına acil iniş yaptı. Olayda yaralanan kimse olmadı.

Avustralya’nın Melbourne kentinde, sabah erken saatlerde 12 kişiyi taşıyan sıcak hava balonu, ağaçlara çarparak caddede bulunan evlerin arasına acil iniş yapmak zorunda kaldı.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kazada kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

İHA’nın haberine göre, Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu yolcular ve pilot ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Yarım saat uçulmasına rağmen, düzgün hava kapasitesine ulaşılamadı

Balonun pilotu Nick Brau, balonun ilk uçuşu olduğunu, yaklaşık yarım saat uçmalarına rağmen balonun düzgün bir hava kapasitesine ulaşamadığını, olayın biraz utanç verici olduğunu ve açıklayamadığı bir nedenden kaynaklandığını belirtti.

Avustralya’da, sıcak hava balonu caddeye indi VİDEO



“Kumsala inmeyi hedefliyordum”

Brau, “Balonu hareket ettirmek için kullandığımız ve üstten sıcak havayı serbest bırakan valf düzgün şekilde çalışmadı. Balonu havada tutmak zorlaşıyordu ve bu yüzden alçaktan uçuyordum. Kumsala inmeyi hedefliyordum ama yaklaşık 200 metre daha ilerleyemedik.” dedi.

Balonun acil iniş yaptığı esnada birkaç evin çatısına çarptığını söyleyen yolculardan biri, “Hiç kimse yaralanmadı, pilot inanılmaz sakindi ve muhteşem bir iş çıkardı.” ifadelerini kullandı.