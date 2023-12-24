Avustralya'da şiddetli fırtına nedeniyle binlerce kişi elektriksiz kaldı Avustralya'nın doğusunda bulunan Queensland eyaletinde şiddetli fırtına sebebiyle binlerce kişi enerjisiz kaldı.

AA

Avustralya şiddetli yağışlarla boğuşuyor...

Avustralya Yayın Kurumu ABC'nin haberine göre, Meteoroloji Bürosundan (BOM) yapılan açıklamada, Queensland'in yanı sıra Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin kuzeyinde de etkili olan fırtınanın, bazı bölgelerde şiddetli sağanak ve doluya yol açtığı belirtildi.

57 binden fazla bina elektriksiz kaldı

Açıklamada, 57 binden fazla binanın ve binlerce kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Queensland eyaletinde elektrik dağıtım hizmeti veren Energex, eyaletin güneyinde iki saat içinde yaklaşık 151 bin yıldırımın düştüğü bilgisini paylaştı.

Dev dolu yağışı görüldü

BOM'da kıdemli meteoroloji uzmanı Felim Hanniffy, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Ipswich bölgesi civarında gece boyunca 10 santimetreyi aşan "dev dolu" yağışının görüldüğünü ifade etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)