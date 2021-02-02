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    Avustralya'da üvey babasını yerde sürükleyip tekmeledi

    Sidney'de adeta terör estiren üvey evlat, babasını hastanelik etti.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 15:48
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 16:05
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    Avustralya'da üvey babasını yerde sürükleyip tekmeledi

    Avustralya'da üvey evlat dehşeti yaşandı.

    Sidney şehrinde 30 yaşındaki Mark Morgan, iddiaya göre, evde 70 yaşındaki üvey babasına saldırdı.

    YERDE SÜRÜKLEDİ

    Morgan, daha sonra üvey babasını evin dışına sürükledi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çaresiz adamı tekmeleyen Morgan, ardından aracıyla oradan uzaklaştı.

    Daily Mail'in polis kaynaklarına dayandırdığına haberine göre, eve geri dönen Meghan Morgan, bu kez aracıyla babasına çarptı.

    Avustralya'da üvey babasını yerde sürükleyip tekmeledi ViDEO

    CİNAYETE TEŞEBBÜS SUÇLAMASI

    Çarpmanın etkisiyle yaşlı adamın 3 metre uzağa fırladığı belirtildi. Bilincini kaybeden adam, hastanede tedavi altına alındı.

    Polis tarafından gözaltına alınan saldırgan, cinayete teşebbüsle suçlanıyor.

    Avustralya da üvey babasını yerde sürükleyip tekmeledi #1

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