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Trafikte sürücülerin çileden çıktığı anlara bir yenisi daha eklendi.
Bu kez görüntüler Avustralya'dan.
Seyir halinde ilerleyen bir araç, yolun ortasından yürüyen yayanın engeline takıldı.
Elleri cebinde yürüyen genç adam, trafik akışına aldırış etmeden soğukkanlılığını korudu.
Yumrukla yere serdi
Akşam saatlerinde yaşanan olay da farklı bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.
Bu sırada, yayanın hemen arkasındaki aracın yanından bir vatandaş aniden ortaya çıktı.
Duruma öfkelendiği anlaşılan kişi, genç adamı yumrukla yere serdi. Adam ise karşılık vermedi.
Vatandaşlar araya girdi
O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Araya birilerinin girmesiyle tartışma büyümeden sona erdi.