Avustralya'da yolun ortasında yürüyen adama tepki Akşam saatlerinde seyir halinde ilerleyen bir otomobilin önünde yürüyen ve trafiğe aldırış etmeyen genç adam, öfkeli vatandaştan yumruk yedi. O anlar kamerada.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Trafikte sürücülerin çileden çıktığı anlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez görüntüler Avustralya'dan. Seyir halinde ilerleyen bir araç, yolun ortasından yürüyen yayanın engeline takıldı. Elleri cebinde yürüyen genç adam, trafik akışına aldırış etmeden soğukkanlılığını korudu. Yumrukla yere serdi Akşam saatlerinde yaşanan olay da farklı bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Bu sırada, yayanın hemen arkasındaki aracın yanından bir vatandaş aniden ortaya çıktı. Duruma öfkelendiği anlaşılan kişi, genç adamı yumrukla yere serdi. Adam ise karşılık vermedi. Vatandaşlar araya girdi O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Araya birilerinin girmesiyle tartışma büyümeden sona erdi.