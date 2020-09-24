Avustralya'da yüzlerce balina kıyıya vurdu

Avustralyalı yetkililer, Tazmanya Adası açıklarında geçtiğimiz günlerde havadan tespit ettikleri kılavuz balinaları kurtarmak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Avustralya'nın Tazmanya Adası kıyılarına vuran balinalardan 380’inin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında ise 70 balina kurtarıldı. Kurtarılan balinaların bölgeden uzaklaştığı bildirildi.

CESETLER İMHA EDİLECEK

Tazmanya Parklar ve Vahşi Yaşam Servisi yöneticisi Nic Dek, “Kurtarma operasyonları devam ediyor. Hala kurtarabileceğimiz balinalar bulunuyor. Ancak, balinaların cesetlerinin imha edilmesi için toplama çalışmalarına da başladık.” dedi.

Dek, balinaların denizde imha edilmesinin planlandığını ancak uzmanların da tavsiyeleri ile ilerleyeceklerini dile getirdi.

Tazmanya Adası’nda kayıtlara geçen en büyük toplu kıyıya vurma olayı 1935 yılında yaşanmıştı.

294 balina Stanley kıyısına vurmuştu. 1996 yılında ise, 320 aynı cins balina Avustralya’nın batısında bulunan Dunsborough’da mahsur kalmıştı. Yaklaşık 20’si kurtarılmıştı.

Avustralya'da kıyıya vuran balina cesetleri