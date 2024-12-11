Avustralya'da yüzlerce şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu

Haber Merkezi

Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir halk sağlığı laboratuvarında korkunç bir olay meydana geldi.

Hendra, Lyssavirus ve Hantavirus gibi hayvanlardan insanlara bulaşan ölümcül hastalıklara ait kalıntılar taşıyan 323 şişe kayboldu.

Queensland Sağlık Bakanı Tim Nicholls, olayı "ciddi bir biyogüvenlik protokolü ihlali" olarak nitelendirerek kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ÖLÜMCÜL VİRÜS DOLU ŞİŞELER KAYIP

Soruşturmayı emekli Yüksek Mahkeme Yargıcı Martin Daubney'in yürüteceği açıklanırken, geçmişte Virus Tanımlama Laboratuvarı'nın başında bulunan Julian Druce da eş-soruşturmacı olarak görevlendirildi.

Bakanlık, personel eğitimi, laboratuvar prosedürlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve izinlerin denetlenmesi gibi bir dizi önlem alındığını ifade etti.

"MİNİMAL BİR RİSK OLUŞTURUYOR"

Queensland Baş Sağlık Yetkilisi John Gerrard, kayıp virüs örneklerinin halk için minimal bir risk oluşturduğunu belirterek, "Düşük sıcaklıklı bir dondurucu dışında saklanan virüs örnekleri hızla bozulur ve enfekte edici özelliklerini kaybeder." dedi.

Dr. Gerrard, Queensland'de son beş yılda Hendra veya Lyssavirus enfeksiyonuna rastlanmadığını ve Hantavirus'un Avustralya'da insanlarda hiç görülmediğini ve kamuoyundaki endişeyi hafifletmek için bir güvence olarak sunulabileceğini belirtti.