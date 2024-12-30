Avustralya'da zıpkınla ava giden papaz, köpek balığı saldırısında öldü

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Avustralya’da korkunç olay....

40 yaşındaki papaz Luke Walford, ailesiyle beraber Orta Queensland kıyılarındaki Humpy Adası'nda zıpkınla balık avlamaya gitti.

Av tutukunu papaz avlandığı sırada, tekneye bir köpek balığı saldırdı.

PARAMPARÇA OLDU

Alabora olan tekneden düşen papaz, köpek balığı tarafından ısırıldı.

Vücudu paramparça olan Walford'un ailesi, papazın vücut parçalarını su yüzünde görünce çığlık çığlığa kaldı.

Olayın ardından Humpy Adası kamp alanına kurtarma helikopterinin çağrıldığı, ancak sağlık görevlilerinin kurtarma çabalarına rağmen Walford’un olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İKİNCİ KÖPEK BALIĞI SALDIRISI

Olay, bu ay Orta Queensland’de gerçekleşen ikinci köpek balığı saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Daha önce Gladstone yakınlarındaki Curtis Adası açıklarında bir kişi saldırıya uğramış ve hastaneye kaldırılmıştı.

"BÜYÜK BİR KÖPEK BALIĞI OTOYOLU"

Avustralya Köpekbalığı Olay Veritabanı’na göre, bu yılın başlarında Mackay açıklarında ve Bargara Plajı’nda da köpek balığı saldırılarının yaşandığı, son ölümcül saldırının ise 2020 yılında gerçekleştiği belirtiliyor.

Cumartesi günü gerçekleşen saldırının, Güney Büyük Set Resifi'nde meydana geldiğini söyleyen köpek balığı ekoloğu Johan Gustafson, resifin doğu kenarının “büyük bir köpek balığı otoyolu” olduğuna dikkat çekerek köpek balıklarının zıpkınla yakalanan, kancaya takılmış ya da yaralanmış balıklardan yayılan kan ve stres sinyallerine tepki gösterdiğini ifade etti.