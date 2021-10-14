Avustralya’daki ‘çocuk istismarı’ davasında, Ron Brierley’e 14 ay hapis cezası

Tanınmış bir iş insanı olan 84 yaşındaki Ron Brierley, on binlerce çocuk istismarı görüntüsü bulundurmaktan yargılandığı davada, 14 ay hapis cezası aldı.

Yeni Zelanda’da tanınmış bir iş insanı olan ve ülkedeki ilk 100 zengin arasında adı geçen Ron Brierley, dizüstü bilgisayarlarında ve flaş belleklerinde on binlerce çocuk istismarı görüntüsü bulundurma suçundan, Avustralya’da hakim karşısına çıktı.

Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Bölge Mahkemesi’nde yargılanan Brierley’in avukatları, hapis cezası yerine toplum hizmeti cezalandırması verilmesini istedi.

Bu istek, Yargıç Sarah Huggett tarafından, toplum içinde çekilecek cezanın yetersiz olacağı gerekçesi ile reddedildi.

ŞARTLI TAHLİYEYE BAŞVURABİLECEK

İş insanı Brierley’e, 14 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi.

Aynı mahkemede Nisan 2021’de hakkındaki suçlamaları kabul ettikten sonra karar duruşmasına kadar kefaletle serbest bırakılan Brierley, 7 ay hapis yattıktan sonra şartlı tahliyeye başvurabilecek.

46 BİN 794 DOSYA ELE GEÇİRİLDİ

2019 yılının sonlarında tatil için Fiji'ye giderken Sidney Uluslararası Havalimanı'nda polis tarafından durdurulan Brierley’in, dizüstü bilgisayarında, flaş belleklerde ve Sidney’in Point Piper semtindeki evinde yapılan aramalarda, çocuk pornosu içerikli 46 bin 794 dosya ele geçirilmişti.

Brierley, ergenlik öncesi kızlara ömür boyu takıntılı olduğunu itiraf etmişti.

Topladığı görüntülerdeki çocukların yaş aralığının 11-12 olmasına ek olarak, mahkemede diğer çocukların 4-15 yaşlarında olduğu ortaya çıkmıştı.

ŞÖVALYE İLAN EDİLMİŞTİ

1961'de kurduğu Brierley Investments şirketini Yeni Zelanda'nın en büyük şirketlerinden biri haline getiren ve topluma verdiği hizmetlerinden dolayı 1988’de şövalye ilan edilen Brierley’in, unvanı geri alınmıştı.

Yeni Zelanda'da iş haberleri ve analizleri konusunda incemeler yapan National Business Review, Brierley'i, tahmini 220 milyon Yeni Zelanda doları (yaklaşık 154 milyon ABD doları) servetiyle ülkenin en zengin 100 kişisi arasında gösteriyor.