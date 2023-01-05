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    Avustralya'daki helikopter kazasının öncesine ait görüntü ortaya çıktı

    Arka koltuktaki yolculardan biri, pilotu dokunarak uyarmaya çalıştı. Koltuğa tutunan yolcu ve pilotun kaza öncesi anları kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 11:44
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 12:39
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    Avustralya'daki helikopter kazasının öncesine ait görüntü ortaya çıktı

    Avustralya, yaşanan ölümcül helikopter kazasıyla sarsıldı.

    Havada çarpışan her iki helikopter, Gold Coast'taki popüler bir tema parkı olan Sea World için turist uçuşları yapıyordu.

    Helikopterlerin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

    Pilotu dokunarak uyarmaya çalıştı

    Çarpışmaya neyin sebep olduğuna dair inceleme başlatılırken, helikopterlerin birinden yeni görüntüler ortaya çıktı.

    Uçuş sırasında arka koltukta oturan yolculardan birinin Pilot Michael James'i hafifçe vurarak uyarmaya çalıştığı, pilotun da sağ tarafa baktığı anlar görüldü.

    Avustralya'daki helikopter kazasının öncesine ait görüntü ortaya çıktı ViDEO

    Önce uyardı, pilotun koltuğuna tutundu

    Söz konusu yolcunun, uyarma girişiminden sonra yine pilotun koltuğuna sıkıca tutunduğu anlar kameraya yansıdı.

    Kısa bir süre sonra ölümcül kaza meydana geldi. Bir İngiliz çift ve iki Avustralyalı yaşamını yitirdi.

    İki kokpitte olup bitenler araştırılıyor

    Hava Güvenliği yetkilisi Angus Mitchell, "Şimdi bilmemiz gereken şey, o sırada o iki kokpitte neler olup bittiği." dedi.

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    Çarpışmadan sonra güvenli inişi başardı

    BBC'nin haberine göre, James, kalkışa geçen helikopterin rotor kanadı ön camına çarptıktan sonra helikopteri güvenli bir şekilde indirmeyi başardı.

    Ölenlerin isimleri açıklandı

    Düşen helikopterde bulunan altı kişiden beşi hafif şekilde yaralandı. Hayatını kaybedenlerin isimleri Diane-Ron Hughes çifti, Vanessa Tadros ve Pilot Ashley Jenkinson olarak açıklandı.

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