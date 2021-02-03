Yangında 9 bin hektardan fazla alan kül oldu. Yetkililer, önümüzdeki 5 günün zorlu geçeceğini belirtti.

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletine bağlı Perth kentinin kuzeyindeki ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinada bulunan kentte alevlerin tehdit ettiği bölgelerden tahliye edilenler, geceyi güvenli bölgelerde geçirdi.

BÜYÜK BİR ALAN KÜLE DÖNDÜ

Alevlerin 9 bin hektardan fazla alanı küle çevirdiği aktarılırken, kentin kuzeydoğu banliyölerindeki yangınları körükleyen sıcak ve kuru hava koşullarının hafiflediği belirtildi.

İtfaiye ve Acil Durum Servisi'nden Darren Klemm, yaptığı açıklamada, "Önceki geceden daha iyi bir gece geçirdik. Ayrıca daha ılıman koşullar bazı noktalarda çalışmaları tamamlamamıza izin verdi." dedi.

Avustralya'daki orman yangınları kontrol altına alınamıyor

5 GÜN BOYUNCA ZORLU OLACAK

Klemm, yangında kullanılamaz hale gelen ev sayısının 71'e yükseldiği bilgisini paylaştı. Rüzgarların bazı noktalardaki yangınları yeniden alevlendirebileceği için bölge sakinlerini tetikte olmaya çağıran Klemm, "En azından önümüzdeki 3, 4 veya 5 gün boyunca bizim için zorlu bir yangın olmaya devam edecek." diye konuştu.

ALTERNATİF YERLERE TAHLİYE PLANLARI

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, şu ana kadar ölüm vakası kaydedilmedi. Öte yandan, Batı Avustralya eyalet hükümeti, kentte 10 aydır ilk yerel vakanın bir otel görevlisinde tespit edilmesinden sonra pazar günü yeni tedbirleri yürürlüğe koymuştu.

İki milyon nüfuslu Perth kenti, cuma gününe kadar karantinada bulunuyordu. Hastane ve huzurevlerine ziyaretler yasaklanırken, halk temel işler, sağlık hizmetleri, market alışverişi veya egzersiz dışında dışarı çıkamıyor.

Ancak eyalet yetkilileri, yangın nedeniyle tahliye emirlerinin koronavirüs karantina kurallarına göre öncelikli olacağını ve acil durum emirleri verilirse bölge sakininin alternatif yerlere geçmeyi planlamaları gerektiğini ifade etti.