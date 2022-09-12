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    Avustralya'daki otobüste iki genç ilişkiye girdi

    Yolcuların bulunduğu otobüsün en arka koltuğunda ilişkiye giren çift, yolcu tarafından engellenmeye çalışıldı. Kendini savunan genç, evsiz ve otizmli olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 18:00
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    Avustralya'daki otobüste iki genç ilişkiye girdi

    Avustralya'nın Melbourne kentindeki otobüste akılalmaz anlar yaşandı.

    Otobüsün en arka koltuğunda çift yakınlaşmaya başladı.

    Bir süre sonra ilişkiye girdikleri iddia edilen çift, yolcuyu çileden çıkardı.

    Çifti engellemeye çalışan yolcu, küfürlü bir biçimde çifte 'Otobüste bunu yapamazsınız' diye bağırdığı anları kayda aldı.

    "Otizmli ve evsizim"

    Kimseye aldırmadan arka koltukta ilişkiye giren ikilinin savunması da pes dedirtti.

    Tepkiler üzerine adam ayağı kalkarken, evsiz olduklarını ve otizmli olduğunu söyledi.

    Avustralya'daki otobüste iki genç ilişkiye girdi VİDEO

    "İstersen in parka git"

    Bunun üzerine sinirli olan yolcu, "Evsiz olman veya otizmli olman umurumda değil. Otobüste seks yapamazsın. İstersen in parka git." diye bağırdı.

    Avustralya daki otobüste iki genç ilişkiye girdi #1


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