Avustralya'daki yangınlarda 15 bin hektar alan zarar gördü Her yıl sıcaklıklarla başlayan yangınlar, bu kez Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde çıktı. Binlerce ağacın tutuştuğu binaların yandığı yangınlarda şu ana kadar 15 bin hektar alan zarar gördü. Yangın hala kontrol altına alınabilmiş değil…

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 5 Mart'ta başlayan ve henüz tamamının kontrol altına alınamadığı yangınlarda ağaçlar küle döndü, binalar yandı…

Yetkililer, şimdiye kadar 15 bin hektar arazinin zarar gördüğü yangınlarda, 400 koyun ve 300 büyükbaşın da telef olduğunu bildirdi.

'Yayılabilir' uyarısı

Yangının ilerleyen günlerde başta Crudine, Pyramul ve Hargraves olmak üzere komşu bölgelere yayılabileceği konusunda uyarı yapıldı.

Şiddetli rüzgarın alevlerin hızla yayılmasına sebep olduğu yangını kontrol altına alma çalışmalarına yaklaşık 200 itfaiyeci ve 14 uçağın katıldığı aktarıldı.

Ocak 2021'den bu yana en sıcak gün

Avustralya'nın NSW eyaletinde 6 Mart'ta hava sıcaklığının 40 santigrat derecenin üzerine çıkmasıyla, Ocak 2021'den bu yana en sıcak günlerin yaşandığı belirtilmişti.

Avustralya'nın NSW, Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde Eylül 2019'da başlayan ve yaklaşık 6 ay süren eşi görülmemiş ölçekteki orman yangınlarında doğrudan etkilenen 34, duman gibi zararlı etkilerden dolayı da 445 kişi hayatını kaybetmişti.

"Kara Yaz"

Ülke tarihine "Kara Yaz" (Black Summer) olarak geçen yangınların yok ettiği 18 milyon hektardan fazla alanda 3 bin 500 ev, 5 bin 852 bina yanmış, çok sayıda hayvan telef olmuştu.