Avustralya'dan Kanye West'e: Kurallara uyarsan gelebilirsin

Avustralya, ülkede konser vermeyi planladığı söylenen Kanye West'e koronavirüs aşılarını tamamlaması konusunda mesaj gönderdi.

Koronavirüs aşısı kuralları nedeniyle tenisçi Novak Djokovic üzerinden Sırbistan'la diplomatik kriz yaşayan Avustralya, bu kez ABD'li rapçi Kanye West'i aşılarını tam yaptırması konusunda uyardı.

Başbakan Scott Morrison'a, cumartesi günkü basın toplantısında, adını 'Ye' olarak değiştirme kararı alan sanatçının Mart 2022'de Avustralya'da konser vermeyi planladığına dair haberler soruldu.

"KİM OLDUĞUNUZ ÖNEMLİ DEĞİL"

Aşı kurallarının herkes için geçerli olduğunu ve herkesin bunu son dönemde gördüğünü söyleyip Djokovic olayına atıfta bulunan Morrison, "Kim olduğunuz önemli değil. Kural kuraldır. Kurallara uyarsanız gelebilirsiniz. Uymazsanız gelemezsiniz." ifadelerini kullandı.

West, geçen yıl sosyal medyadaki bir röportajında, bir doz aşı olduğunu söylemiş, bir önceki yıl ise Forbes röportajında aşı olmayı 'hayvanların damgalanmasına' benzetmişti.

DJOKOVİC SINIR DIŞI EDİLDİ

Tek erkeklerde dünya bir numarası Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak üzere aşı muafiyetiyle gittiği Melbourne'de, sunduğu belgeler kabul edilmeyerek hükümet tarafından iki kez vizesinin iptal edilmesi yönünde verilen kararın mahkeme tarafından da onaylanmasıyla sınır dışı edilmişti.

Sınır dışı edilen Novak Djokovic, Avustralya'ya 3 yıl giremeyecek.