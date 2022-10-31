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    Avustralyalı itfaiyeciler 2023 takvimi için poz verdi

    30 yıllık gelenek olan 'Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi' 2023 yılı için hazırlandı. At, kedi, köpek, koala gibi hayvanlarla objektiflerin karşısına geçen itfaiyeciler, yoğun ilgi gördü.
    • 31.10.2022 - 17:31
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 17:46
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    Avustralyalı itfaiyeciler 2023 takvimi için poz verdi

    Avustralyalı itfaiyecilerden her yıl merakla beklenen takvim yayınlandı.

    Dünyada olduğu gibi Avustralya'da da en güvenilir meslekler arasında yer alan itfaiyecilik için her yıl geleneksel olarak yeni yıl takvimi hazırlanıyor.

    1993 yılından beri hayır kurumlarına yardımcı olmak adına çekici itfaiyecilerin pozlarıyla hazırlanan takvim yoğun ilgi görüyor.

    2023 takvimi için poz verdiler

    Söz konusu takvimde 30’uncu yılını kutlayan itfaiyeciler, yine yardım amacıyla dikkat çekici pozlarıyla objektif karşısına geçti.

    İtfaiyecilerin at, kedi, köpek, koala gibi hayvanlarla verdiği pozlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

    Avustralyalı itfaiyeciler 2023 takvimi için poz verdi #1

    Takvimdeki ilk itfaiyeciler 50'li yaşlarda

    Öte yandan takvim projesinin, hayvan barınaklarını ve Avustralya Yaban Hayatı'nı destekleme konusunda bir geçmişi var.

    Projenin yöneticisi David Rogers, “İlk takvimlerde görünen itfaiyeciler artık itfaiyeden emekli oldu ya da 50'li, 60'lı yaşlarındalar. Bu, takvimin ne kadar süredir var olduğu konusunda gerçekten bir fikir veriyor.” dedi.

    Avustralyalı itfaiyeciler 2023 takvimi için poz verdi #2

    2,3 milyon dolarlık gelir

    Takvim şimdiye kadar 3,2 milyon dolarlık gelir elde etti.

    İtfaiyecilerin fotoğraflarıyla aynı zamanda Noel kartları da hazırlandı.

    Avustralyalı itfaiyeciler 2023 takvimi için poz verdi #3

    Hayır kurumlarına aktarılacak

    Son 30 yılda takvim satışlarından elde edilen gelir, çocuklarda ciddi yanıkları tedavi etmek için daha iyi yöntemler bulma konusunda tıbbi araştırmaları destekleyen kurumlara aktarılacak.

    Avustralyalı itfaiyeciler 2023 takvimi için poz verdi #4

    Avustralyalı itfaiyeciler 2023 takvimi için poz verdi #5

    Avustralyalı itfaiyeciler 2023 takvimi için poz verdi #6

    Avustralyalı itfaiyeciler 2023 takvimi için poz verdi #7

    Avustralyalı itfaiyeciler 2023 takvimi için poz verdi #8

    Avustralyalı itfaiyeciler 2023 takvimi için poz verdi #9

    Avustralyalı itfaiyeciler 2023 takvimi için poz verdi #10

    Avustralyalı itfaiyeciler 2023 takvimi için poz verdi #11

    Avustralyalı itfaiyeciler 2023 takvimi için poz verdi #12

    Avustralyalı itfaiyeciler 2023 takvimi için poz verdi #13

    Avustralyalı itfaiyeciler 2023 takvimi için poz verdi #14

    Avustralyalı itfaiyeciler 2023 takvimi için poz verdi #15

    Avustralyalı itfaiyeciler 2023 takvimi için poz verdi #16

    Avustralyalı itfaiyeciler 2023 takvimi için poz verdi #17

    Avustralyalı itfaiyeciler 2023 takvimi için poz verdi #18

    Avustralyalı itfaiyeciler 2023 takvimi için poz verdi #19

    Avustralyalı itfaiyeciler 2023 takvimi için poz verdi #20


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