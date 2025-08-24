Avustralyalılar Filistin'e destek için yürüyüşler düzenliyor

Avustralya'da, Filistin'e ülke çapında destek gösterileri düzenleniyor.
Sidney kentindeki göstericiler, Filistin'e destek için miting düzenledi.
Hyde Park’ta bir araya gelen göstericiler, Filistinlilerin yaşadığı zulmü protesto etti.
KONUŞMALAR YAPILDI
Gösteri sırasında Filistin Eylem Grubu Sidney'den Amal Naser, konuşma gerçekleştirdi.
Filistin'e destek için düzenlenen mitinge katılan aktivist Grace Tame, konuşma gerçekleştirdi.
FİLİSTİN'DE SON DURUM
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 8 Filistinlinin daha açlıktan yaşamını yitirdiği, açlıktan ölenlerin sayısının 281'e çıktığı bildirildi.
Can kaybı ise son 24 saatte 61 artarak 62 bin 622'ye çıktı