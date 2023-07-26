Avusturalya’da 51 pilot balina kıyıya vurdu Toplu halde kıyıya vuran pilot balinalar, yoğun çabalara rağmen kurtarılamadı.

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İHA

Avusturalya’nın Batı Avusturalya eyaletinin güneyinde bulunan Cheynes Plajı’nda 51 pilot balina toplu halde kıyıya vurdu.

Yetkililer ve gönüllüler, toplu halde suda mahsur kalan balinaları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Ancak balinalar kurtarılamadı…

'Plajdan uzak durun'

Batı Avusturalya Parklar ve Yaban Hayatı Servisi'nden yapılan açıklamada, “Cheynes Plajı’nda toplu halde kıyıya vuran 51 balina ne yazık ki kurtarılamadı. Çalışanlar ve gönüllüler, 46 pilot balinayı ise sulara döndürmek için ortak çalışma yürüttü.” denildi.

Yetkililer ayrıca, bölgede bulunanlara plajdan uzak durmalarını söyledi.

Katil balinadan kaçıyor olabilirler

Yaban hayatına yönelik araştırmalar yapan Vanessa Pirotta, balinaların kıyıya vurma nedeninin bilinmediğini ifade etti.

Pirotta, balinaların kıyıya vurmadan önce toplandıklarına dikkat çekerek, “Katil balina gibi bir avcıdan kaçmaya çalışıyor olabilirler.” dedi.

Boyları 7.6 metreyi buluyor

Güney yarımkürede ve Kuzey Atlas Okyanusu’nda yaşayan pilot balinalar gri, siyah veya kahverengi renklerde olabiliyor ve boyları 7.6 metreyi buluyor.

Geçtiğimiz eylül ayında yaklaşık 200 balina Avusturalya’nın Tazmanya kıyılarına vurmuş, yalnızca 35’i kurtarılabilmişti.

Tazmanya’daki en büyük kıyıya vurma olayı, 400 balina ile 2020 yılında yaşanmıştı.