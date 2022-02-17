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    Avusturalya'da çevredekileri umursamadan süs havuzunda ilişkiye girdiler

    Avustralya'da bir çift, etraftakilere aldırış etmeden bir meydanın ortasında bulunan süs havuzunda cinsel ilişkiye girdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 09:20
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    Avusturalya'da çevredekileri umursamadan süs havuzunda ilişkiye girdiler

    Avusturalya'da Perth şehrindeki Yagan meydanındaki bir süs havuzunda okuyanları pes dedirtecek bir olay yaşandı.

    Bir çift, meydandaki süs havuzunun içinde güpegündüz cinsel ilişkiye girmeye başladı.

    ETRAFTAKİLERİ UMURSAMAYIP GÜPEGÜNDÜZ İLİŞKİYE GİRDİLER

    Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen ikili, bölgedekiler tarafından kayda alındı.

    Fotoğrafların sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından polis, çiftin kimliğini tespit etmek için çalışmalara başladı. Çift bulunması durumunda para cezası alacak.

    Avusturalya da çevredekileri umursamadan süs havuzunda ilişkiye girdiler #1


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