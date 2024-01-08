Avusturalya'da sert iniş yapan uçak takla attı Queensland eyaletinde küçük uçak iniş yaptığı sırada takla attı. Uçaktaki pilot ve ABD’li 9 yolcu yaralandı.

İHA

Avusturalya'da korkunç bir kaza yaşandı.

Queensland eyaletinde turistik Lizard Adası’nda, Cessna 208 tipi bir uçak sert iniş yaparak takla attı.

10 kişi yaralandı

Queensland sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kazada biri 14 yaşında kız çocuğu 9 ABD’li turist ile pilotun yaralandığı belirtildi.

Queensland Ambulans Servisi, kazanın ardından olay yerine 2 kurtarma helikopteri ile bir ambulans uçak gönderildiğini, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)