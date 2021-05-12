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    Avusturalya'daki savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü balina çıktı

    Kraliyet Donanması, geçen hafta sonu ABD'nin San Diego Donanma Üssü’ne yanaşan HMAS Sydney adlı savaş gemisinin gövdesinden nesli tükenmekte olan iki ölü fin balinası çıkarıldığını açıkladı.
    • DHA
    • 12.05.2021 - 18:56
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    Avusturalya'daki savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü balina çıktı

    Avustralya Kraliyet Donanması’na ait destroyerin gövdesinden, biri 20 metre ve diğeri 7.6 metre iki balina çıkartıldı.

    Yetkililer, balinaların ne zaman öldüğünün bilinmediğini ve balinalarının karkasının San Diego Donanma Üssü’nde tutulduğunu belirtti.

    "ÜZÜCÜ AMA ŞAŞIRTICI DEĞİL"

    Balina gemi çarpışmalarını inceleyen araştırma biyoloğu John Calambokidis basına yaptığı açıklamada, “Üzücü, ama aynı zamanda şaşırtıcı değil. Aşina olduğum vakaların büyük çoğunluğunda, gemi balinaya çarptığının farkında değil” dedi.

    180 DENİZCİ GÖREV YAPIYOR

    2018'de piyasaya sürülen 146 metre uzunluğundaki HMAS Sydney, hava savunması, yüzey, deniz altı savaşı ve gözetleme için kullanılan Hobart Sınıfı bir muhrip olduğu ve gemide 180 denizcinin görev yaptığı belirtildi.

    Avusturalya daki savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü balina çıktı #1

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