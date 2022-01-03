Evlerinde dünyanın en zehirli ikinci yılanının olduğunu fark eden küçük bir çocuğun ihbarı üzerine, ekipler harekete geçti. Yılanın kaçma anları, kameraya yansıdı.

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki yaşayan bir çocuk, Sippy Downs bölgesinde yaşayan bir çocuk, 16 Aralık'ta evde bir yılan gördü.

İhbar üzerine eve Sunshine Coast Snake Catchers ekibi gitti.

Ekipler, yılanın dünyanın en ölümcül ikinci türü olan doğu kahverengi yılanı olduğunu tespit etti.

"KANEPENİN KUMAŞINI KESEREK TESPİT ETTİK"

Yılanı yakalamak için düzenledikleri operasyonun videosunu Facebook'ta paylaşan ekip lideri Stuart McKenzie, paylaşımında şunları söyledi:

"Genç kız, salonda dolaşan kahverengi renkli bir yılan gördükten sonra Sippy Downs'taki bir ailenin evine çağrıldık. Kapıları kilitlediler ve biz gelene kadar dışarıda beklediler. Westy ve ben evi aramaya başladık, başlangıçta pek şansım olmadı, ta ki kanepenin bacak desteğinin kolunu çekene ve yılan salonun içinden düşene kadar. Sahibinin izniyle kanepenin taban kumaşını keserek yılanın yerini tespit etmeye çalıştık. Sonunda onu bulduk ve çantaya koyup başka bir yere götürebildik."

Avusturalyalı çocuk, evinde dünyanın en zehirli ikinci yılanını buldu VİDEO







ISIRIĞI BAŞLARDA FARK EDİLMİYOR

Avustralya Müzesi'ne göre, doğu kahverengi yılanları, ülkede diğer tüm yılan türlerinden daha fazla insan ölümüne neden oluyor.

Yılanın ısırığı ise, dişlerinin küçük olması nedeniyle başlarda fark edilemeyebilir. Sadece dört miligram civarında zehir verse de, Avustralya Müzesi, zehrin gücünün hacmini telafi edebildiğini açıklıyor.

FELÇ VEYA KONTROLSÜZ KANAMAYA NEDEN OLABİLİR

Yalnızca Japonya'nın iç kesimlerinde görülen 'Taipan' yılanı, doğu kahverengi yılanından daha ölümcül olarak kabul ediliyor.

Doğu kahverengi yılanı tarafından ısırılan bir insan, zehirdeki toksinler nedeniyle felç ve kontrol edilemeyen kanama ile karşılaşabilir. Yılanın zehrinde güçlü presinaptik nörotoksinler, prokoagülanlar, kardiyotoksinler ve nefrotoksinler bulunuyor.