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    Avusturya Başbakanı Nehammer, Moskova’da Putin ile görüşecek

    Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıkladı.
    • İHA
    • 11.04.2022 - 01:39
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    Avusturya Başbakanı Nehammer, Moskova’da Putin ile görüşecek

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, savaşın bitirilmesi için diplomasi trafiği de devam ediyor.

    Avusturya Başbakanı, Moskova'ya gidiyor

    Avusturya Başbakanı Karl Nehammer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini aktararak, "Biz (Avusturya) askeri açıdan tarafsızız, ancak Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşında net bir duruşumuz var" dedi.

    Avusturya Başbakanı Nehammer, Moskova’da Putin ile görüşecek #1

    "Savaş suçları soruşturulmalı"

    Nehammer, tahliye koridorları, ateşkes ve "savaş suçlarının tam olarak soruşturulması" çağrısında bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan da bilgilendirildi

    Nehammer ayrıca, Putin’le yapacağı görüşme hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u bilgilendirdiğini açıkladı.

    Avusturya Başbakanı Nehammer, Moskova’da Putin ile görüşecek #2


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