Petrol
102.81
-3.15%
Euro
15.89
-0.22%
Dolar
14.74
-0.04%
Altın
908.76
-0.75%
Borsa
2473
-3.30%
Bitcoin
582.079
-1.16%
BTXN Coin
20.50
-19.79%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: Ukrayna AB’ye alınmamalı

    Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Ukrayna’ya destek vermenin başka yollarının da bulunduğunu belirterek, bu ülkenin birliğe alınmaması gerrektiğini savundu.
    • 25.04.2022 - 07:19
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 07:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: Ukrayna AB’ye alınmamalı

    Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Avusturya’nın Lech şehrinde düzenlenen 14. Avrupa Medya Zirvesi’nde konuştu.

    "Üyelikte önceliğimiz Balkan ülkeleri olmalı"

    İHA'nın haberine göre; Schallenberg, Ukrayna’ya destek vermenin başka yolları da olduğunu söyleyerek, "Ukrayna’ya destek vermeliyiz, ilişkilerimizi geliştirmeliyiz fakat bu onları AB üyesi yapmamızı ve hatta aday statüsüne almamızı gerektirmez. Ukrayna’yı Avrupa ekonomik alanına alabiliriz. İlişkilerimizi bu şekilde geliştirebiliriz. AB’ye aday statüsünde olan ve önemli yol kat eden Balkan ülkeleri var. Önceliğimiz onlar olmalı" ifadelerini kullandı.

    Ukrayna’dan sert tepki

    Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’in açıklamalarına Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleh Nikolenko, "Stratejik olarak dar görüşlü bir açıklama. Açıklamanın birleşik bir Avrupa’nın çıkarlarıyla uyumsuz olduğunu düşünüyoruz" dedi.

    Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: Ukrayna AB’ye alınmamalı #1


    İlginizi Çekebilir

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    Tülay Demir Oktay'la Diyarbakır annelerini konuştuk
    Gündem

    Tülay Demir Oktay'la Diyarbakır annelerini konuştuk

    Ezan yarışması birincisi Muhsin Kara, yarışma sürecini anlattı
    Gündem

    Ezan yarışması birincisi Muhsin Kara, yarışma sürecini anlattı

    Görüş Bildir