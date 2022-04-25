Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: Ukrayna AB’ye alınmamalı

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Ukrayna’ya destek vermenin başka yollarının da bulunduğunu belirterek, bu ülkenin birliğe alınmaması gerrektiğini savundu.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Avusturya’nın Lech şehrinde düzenlenen 14. Avrupa Medya Zirvesi’nde konuştu.

"Üyelikte önceliğimiz Balkan ülkeleri olmalı"

İHA'nın haberine göre; Schallenberg, Ukrayna’ya destek vermenin başka yolları da olduğunu söyleyerek, "Ukrayna’ya destek vermeliyiz, ilişkilerimizi geliştirmeliyiz fakat bu onları AB üyesi yapmamızı ve hatta aday statüsüne almamızı gerektirmez. Ukrayna’yı Avrupa ekonomik alanına alabiliriz. İlişkilerimizi bu şekilde geliştirebiliriz. AB’ye aday statüsünde olan ve önemli yol kat eden Balkan ülkeleri var. Önceliğimiz onlar olmalı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna’dan sert tepki

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’in açıklamalarına Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleh Nikolenko, "Stratejik olarak dar görüşlü bir açıklama. Açıklamanın birleşik bir Avrupa’nın çıkarlarıyla uyumsuz olduğunu düşünüyoruz" dedi.