Avusturya, Irak’a 10 asker gönderecek NATO'nun misyonuna destek vermeyi amaçlayan Avrupa ülkesi, göndereceği asker sayısını belirledi.

AA

Avusturya, Irak'a asker göndermeye karar verdi.

Viyana yönetimi, NATO’nun Irak’taki Eğitim ve Danışmanlık Misyonu'na (NMI) destek sağlayacak.

Irak'a gönderecekleri asker sayısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, tarafsız ve NATO üyesi olmayan Avusturya’nın Irak’a 10 asker göndereceği belirtildi.

Açıklamada, bölgede istikrarın korunmasında Irak’ın kilit rol oynadığına işaret edilerek, bu ülkenin güvenliğinin Avrupa ve Avusturya’yı doğrudan etkilediği vurgulandı.

"Mücadeleye destek sağlayacağız"

"NATO’nun Eğitim ve Danışmanlık Misyonu'na katılımımızla Iraklı müttefiklerimizin terör, göç nedenleri ve düzensiz göçe karşı verdikleri mücadeleye destek sağlayacağız." ifadesine yer verilen açıklamada, Avusturya’nın bu ülkeye yönelik insani yardım ve diplomatik çabalarının da süreceği kaydedildi.

Avusturya, Bağdat'ta Büyükelçilik açacak

Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’in, bu yılın sonuna kadar Irak’a resmi ziyarette bulunacağı ve Avusturya’nın Bağdat Büyükelçiliği'ni açacağı aktarıldı.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında tarafsızlık ilkesini benimseyen Avusturya, herhangi bir askeri ittifaka üye ya da askeri çatışmada doğrudan taraf olmuyor.

Mecliste oturum düzenlenecek

Ancak Avusturya ordusu, NATO’nun 1994’te kurduğu "Barış için İttifak" isimli inisiyatifinde bugüne kadar çeşitli görevlerde bulundu.

Irak'taki NATO Misyonu'na asker gönderilebilmesi için 22 Haziran'da mecliste oturum düzenlenecek. Burada alınacak karar neticesinde askerler, Irak'a gidebilecek.