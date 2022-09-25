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    Avusturya: Ukrayna’daki savaş uzun sürecek

    Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son açıklamalarının Ukrayna’daki savaşı derinleştireceğini söyledi.
    • 25.09.2022 - 05:30
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    Avusturya: Ukrayna’daki savaş uzun sürecek

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD’nin New York kentinden bulunan Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, basına açıklamalarda bulundu.

    "Savaş uzun sürecek"

    AA'nın haberine göre Schallenberg yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in "askeri kısmı seferberlik" ilanının Moskova yönetiminin müzakere masasına oturmaya hazır olmadığını açıkça gösterdiğini dile getirdi.

    Schallenberg, her iki tarafında görüşmelere yakın olmadığını belirterek, "Ukrayna'daki savaş uzun sürecek." dedi.

    Avusturya: Ukrayna’daki savaş uzun sürecek #1

    "Putin daha çok psikolojik baskı hedefliyor"

    Putin’in konuşmasını bilinçli olarak BM Genel Kurulu’nun düzenlendiği vakitte yaptığını belirten Schallenberg, böylelikle Rus liderin daha fazla psikolojik baskı oluşturmayı hedeflediğini ileri sürdü.

    Schallenberg, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunu ilhak etme girişiminin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirterek, bunun uluslararası toplun tarafından kolayca kabul edilebilecek bir durum olmadığını savundu.

    Tarafların çözüm için bir şekilde müzakere masasına dönmelerinin sağlanması gerektiğini dile getiren Schallenberg, savaş meydanında hiçbir çözümün bulunamayacağını sözlerine ekledi.

    Rusya Devlet Başkanı Putin,21 Eylül Çarşamba günü Ukrayna'daki savaş nedeniyle kısmı seferberlik için gerekli olan kararnameyi imzaladığını açıklamış ve Rusya'nın toprak bütünlüğünün tehdit edilmesi durumunda mevcut tüm yolların kullanılacağını duyurmuştu.

    Avusturya: Ukrayna’daki savaş uzun sürecek #2

     


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