Avusturya'da 10 kişi çığ altına kaldı

Avusturya'daki Alp Dağları'nda yer alan Lech/Zuers kayak alanına çığ düştü. Çığın altında kalan 10 kişiden 1'i kurtarılırken, diğerleri aranıyor.

Avusturya'da bulunan Alp Dağları’nda yer alan ünlü kış sporları merkezinde çığ düştü.

Avusturya basınında yer alan haberlerde, Lech/Zuers kayak alanında yaklaşık 10 kişinin çığın altında kaldığı ve 1 kişinin kurtarıldığı ifade edildi.

Çığ, 2 bin 700 metre yükseklikten düştü

Polis tarafından yapılan açıklamada, çığın Lech/Zuers kayak bölgesinde 2 bin 700 metre yükseklikte saat 17.00 sularında düştüğü aktarıldı.

İHA'nın haberine göre, çığ altına kalanları kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, helikopter desteği sağlanan arama-kurtarma çalışmalarına yaklaşık 100 kişinin katıldığı ifade edildi.