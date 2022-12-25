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    Avusturya'da 10 kişi çığ altına kaldı

    Avusturya'daki Alp Dağları'nda yer alan Lech/Zuers kayak alanına çığ düştü. Çığın altında kalan 10 kişiden 1'i kurtarılırken, diğerleri aranıyor.
    • 25.12.2022 - 22:38
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    Avusturya'da 10 kişi çığ altına kaldı

    Avusturya'da bulunan Alp Dağları’nda yer alan ünlü kış sporları merkezinde çığ düştü.

    Avusturya basınında yer alan haberlerde, Lech/Zuers kayak alanında yaklaşık 10 kişinin çığın altında kaldığı ve 1 kişinin kurtarıldığı ifade edildi.

    Çığ, 2 bin 700 metre yükseklikten düştü

    Polis tarafından yapılan açıklamada, çığın Lech/Zuers kayak bölgesinde 2 bin 700 metre yükseklikte saat 17.00 sularında düştüğü aktarıldı.

    İHA'nın haberine göre, çığ altına kalanları kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, helikopter desteği sağlanan arama-kurtarma çalışmalarına yaklaşık 100 kişinin katıldığı ifade edildi.

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