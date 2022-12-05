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    Avusturya'da aşırı hıza yeni önlem: Araçlarına el konulacak

    Avusturya Çevre, Enerji ve Ulaştırma Bakanı Gewessler, aşırı hız yapan şoförlerin çevreleri için ciddi oranda tehlike oluşturduğunu, bu kişilerin araçlarına el konulacağını söyledi.
    • 05.12.2022 - 17:57
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 17:58
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    Avusturya'da aşırı hıza yeni önlem: Araçlarına el konulacak

    Avusturya Çevre, Enerji ve Ulaştırma Bakanı Leonore Gewessler, düzenlenen basın toplantısında, trafikte aşırı hız yapanlara yönelik hazırlanan yeni yasa tasarısını kamuoyuyla paylaştı.

    Bakan Gewessler, aşırı hızlı araç kullananların çevreleri için ciddi oranda tehlike oluşturulduklarını, söz konusu şahıslardan "suç unsurunu (araç)" alacaklarını söyledi.

    500 sürücünün aşırı hız yaptığı tespit edildi

    Hız yapanların trafikte kontrolü tamamen kaybettiklerini, bu nedenle ölümcül kazalara yol açabildiklerini kaydeden Gewessler, yılda 450-500 sürücünün trafikte aşırı hız yaptığının tespit edildiğini ifade etti.

    Araçları bağlanacak

    Yeni yasa tasarısına göre, şehir içi ve dışında belirlenen hız sınırlarını aşan kişilere yönelik polis, olay yerinde söz konusu kişinin aracını bağlayacak ve durumu mahkemeye taşıyacak.

    Mahkeme, şahsın hız sınırını ne kadar ve ne sıklıkla aştığını göz önünde bulundurarak karar verecek.

    Eğer 90 kilometre hızla yakalanmışsa araca geçici olarak el konulacak

    AA'nın haberine göre, eğer sürücü şehir içinde saatte 80 kilometre, şehir dışında saatte 90 kilometre hızla yakalanmışsa aracına geçici el konulacak.

    Ancak eğer hız sınırı çok aşırı oranda aşılmışsa, örneğin sürücü şehir içinde saatte 120, şehir dışında saatte 220 kilometre hızla yakalanmışsa, aracına el konulup açık artırmada satılacak. Elde edilen gelir yerel ve merkezi birimler arasında paylaştırılacak.

    Avusturya da aşırı hıza yeni önlem: Araçlarına el konulacak #1


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